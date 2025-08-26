Bihar SIR: राहुल-तेजस्वी के 'वोट चोरी' पर क्या कहते हैं दरभंगा के वोटर, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2896859
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar SIR: राहुल-तेजस्वी के 'वोट चोरी' पर क्या कहते हैं दरभंगा के वोटर, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

Darbhanga Public Ground Report On Bihar SIR: दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा के तुमौल गांव के आम वोटरों से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो सभी लोगों ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को सिरे से नकार दिया. कुछ बुजुर्गों ने लालू यादव के जंगलराज की बातें भी बताईं. उनके हिसाब से वे लोग इस सरकार से खुश हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:11 AM IST

Trending Photos

वोट चोरी के आरोपों का रियलिटी चेक
वोट चोरी के आरोपों का रियलिटी चेक

Rahul-Tejashwi Vote Chori Claim Reality Check: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा के जरिए वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं. राहुल-तेजस्वी का दावा है कि बिहार की वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में दलितों, पिछड़ों और गरीबों के वोट काट दिए गए हैं. इस तरह से एनडीए को फायदा देने के लिए चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है. राहुल-तेजस्वी के दावों की Z Bihar-Jharkhand ने पड़ताल की. देखिए दरभंगा के वोटर वोट चोरी पर क्या कह रहे हैं.

अलीनगर विधानसभा के तुमौल गांव के आम वोटरों से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो सभी लोगों ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को सिरे से नकार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार मोदी की ही बनेगी. वोटरों का कहना था कि इस सरकार में उनकी पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपये हो गई. इतना ही नहीं 125 यूनिट बिजली भी फ्री मिल रही है. साथ ही अन्य कई योजनाएं का लाभ मिल रहा है. लिहाजा वे लोग मोदी को ही वोट करेंगे. महिलाएं और बुजुर्ग विशेषरूप से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन करते हुए नजर आए. कुछ बुजुर्गों ने लालू यादव के जंगलराज की बातें भी बताईं. उनके हिसाब से वे लोग इस सरकार से खुश हैं.

ये भी पढ़ें- चुनाव आयोग ने जिंदा व्यक्ति को घोषित कर दिया मृत, अब जिंदा होने के सबूत दे रहा शख्स

बीजेपी नेता ने विपक्ष पर निशाना साधा

इस दौरान बीजेपी नेता संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने कहा कि विपक्ष के लोगों को शर्म आना चाहिए ऐसी बातें करते हुए. वे लोग जमीन पर आएंगे नहीं, गरीबों से मिलेंगे नहीं, गरीबों के लिए कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ अनाप-शनाप बोलेंगे. संजय सिंह ने कहा कि शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो वोट चोरी की बात करते हैं. आज गरीब कहता है कि हमें 5 किलो अनाज मोदी जी की सरकार में मिला है. हमें आवास मोदी जी की सरकार में मिला है. गांव के चौक-चौराहे पर आप चले जाइए, वहां देखेंगे कि 10-20 लोग टेंपू लेकर रोजगार में लग गया है. कोई पान का दुकान खोल लिया है, कोई मिठाई का दुकान खोल लिया है, कोई कपड़ा का दुकान खोल लिया, सब रोजगार में लग गया है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

vote ChoriBihar SIRDarbhanga News

Trending news

indian railway
दिवाली छठ पर टिकट न मिले तो इस स्पेशल ट्रेन में करें ट्राई
Voter Adhikar Yatra
Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से आज जुड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, अखिलेश-स्टालिन पर भी बड़ा अपडेट आया
Minister Mangal Pandey
मंत्री मंगल पांडेय पर हुए हमले को लेकर तेजस्वी का तंज, बोले- इससे भी अधिक दुर्गति...
Rohini Acharya
'जिसे कमल नहीं दिख रहा, उसे घोषित किया गया मृत', रोहिणी आचार्य ने SIR पर उठाया सवाल
Nalanda News
CM नीतीश के शहर में कानून-व्यवस्था फेल! बेखौफ बदमाशों ने युवक को मारी तीन गोलियां
Kaimur News
चुनाव आयोग ने जिंदा व्यक्ति को घोषित कर दिया मृत, अब जिंदा होने के सबूत दे रहा शख्स
Hajipur News
Hajipur News: कोई नहर तो कोई तालाब में, हाजीपुर में दो बच्चों की डूबने से हुई मौत
Katihar News
कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिकअप वैन से करीब 1206 लीटर विदेशी शराब बरामद
Bihar train
छठ और दीपावली पर घर वापसी हुआ आसान, दिल्ली से सितामढ़ी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
Darbhanga News
राहुल गांधी के दौरे को लेकर दरभंगा प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
;