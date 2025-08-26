Bihar SIR: राहुल-तेजस्वी के 'वोट चोरी' पर क्या कहते हैं दरभंगा के वोटर, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

Rahul-Tejashwi Vote Chori Claim Reality Check: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा के जरिए वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं. राहुल-तेजस्वी का दावा है कि बिहार की वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में दलितों, पिछड़ों और गरीबों के वोट काट दिए गए हैं. इस तरह से एनडीए को फायदा देने के लिए चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है. राहुल-तेजस्वी के दावों की Z Bihar-Jharkhand ने पड़ताल की. देखिए दरभंगा के वोटर वोट चोरी पर क्या कह रहे हैं.

अलीनगर विधानसभा के तुमौल गांव के आम वोटरों से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो सभी लोगों ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को सिरे से नकार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार मोदी की ही बनेगी. वोटरों का कहना था कि इस सरकार में उनकी पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपये हो गई. इतना ही नहीं 125 यूनिट बिजली भी फ्री मिल रही है. साथ ही अन्य कई योजनाएं का लाभ मिल रहा है. लिहाजा वे लोग मोदी को ही वोट करेंगे. महिलाएं और बुजुर्ग विशेषरूप से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन करते हुए नजर आए. कुछ बुजुर्गों ने लालू यादव के जंगलराज की बातें भी बताईं. उनके हिसाब से वे लोग इस सरकार से खुश हैं.

बीजेपी नेता ने विपक्ष पर निशाना साधा

इस दौरान बीजेपी नेता संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने कहा कि विपक्ष के लोगों को शर्म आना चाहिए ऐसी बातें करते हुए. वे लोग जमीन पर आएंगे नहीं, गरीबों से मिलेंगे नहीं, गरीबों के लिए कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ अनाप-शनाप बोलेंगे. संजय सिंह ने कहा कि शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो वोट चोरी की बात करते हैं. आज गरीब कहता है कि हमें 5 किलो अनाज मोदी जी की सरकार में मिला है. हमें आवास मोदी जी की सरकार में मिला है. गांव के चौक-चौराहे पर आप चले जाइए, वहां देखेंगे कि 10-20 लोग टेंपू लेकर रोजगार में लग गया है. कोई पान का दुकान खोल लिया है, कोई मिठाई का दुकान खोल लिया है, कोई कपड़ा का दुकान खोल लिया, सब रोजगार में लग गया है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

