Deepak Prakash Net Worth: बिना चुनाव लड़े बने मंत्री दीपक प्रकाश के पास है कितनी दौलत? जानिए

Deepak Prakash Net Worth: 20 नवंबर, 2025 दिन गुरुवार को बिहार की सियासत में एक ऐसे चेहरा सामने आया, जिसकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी. दीपक प्रकाश गुरुवार को अचानक नीतीश कुमार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए. वह न तो MLA हैं और न ही MLC हैं. यह एक अनोखा कदम था, जिसने कई लोगों को चौंका दिया. जबकि लोगों को उम्मीद थी कि कोई और कैबिनेट में शामिल होगा. अब उनके पास असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट जीतने के लिए सिर्फ छह महीने हैं. खैर, इस बीच अब हर कोई जानना चाहता है कि दीपक प्रकाश के पास कितनी संपत्ति है.

ऐसी अटकलें थीं कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता नई कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं. जो सासाराम असेंबली सीट से चुनी गई हैं. एनडीए की घटक RLM ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बाजपट्टी, मधुबनी, सासाराम और दिनारा सीटें जीतीं है.

दीपक प्रकाश कौन हैं?

दरअसल, विदेश से पढ़ाई करके लौटे दीपक ने अपने पिता को इंस्पिरेशन बताया. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह भी इस खबर से हैरान हैं. दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के चीफ और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जिन्हें नीतीश कुमार सरकार में अचानक शामिल किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दीपक प्रकाश के पास कितनी संपत्ति, जानिए

दीपक प्रकाश ने कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, इनके पास करीब 14.16 लाख की चल संपत्ति है, जबकि इनकी पत्नी साक्षी मिश्रा के पास करीब 30.27 लाख की चल संपत्ति है. दीपक प्रकाश की पत्नी के पास पटना में 1.55 करोड़ मूल्य की जमीन भी है.

बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की तरफ से संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है. हालांकि, आम तौर पर जब कोई मंत्री बनता है, तो उन्हें अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है.

यह भी पढ़ें: सास को जिताने के लिए किया था चुनाव में प्रचार, पति दीपक बने मंत्री, देखें तस्वीरें

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!