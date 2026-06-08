Minister Deepak Prakash Latest News: बिहार की सियासत में आज का दिन काफी अहम हो गया है. आज (सोमवार, 8 जून) बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. NDA के 9 उम्मीदवार और राजद के एक उम्मीदवार ने उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया. कुल मिलाकर सभी 10 सीटों पर अब निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है और वोटिंग की नौबत नहीं आएगी. उधर, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से उनका सियासी करियर संकट में पड़ गया है. उन्हें अब मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा. इस गहमागहमी के बीच दीपक प्रकाश ने अपने फेसबुक अकाउंट के बायो से मंत्री पद को हटा दिया है.