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Minister Deepak Prakash: दीपक प्रकाश ने फेसबुक बायो से मंत्री पद हटाया, उधर JDU ने BJP के पाले में फेंकी गेंद

Deepak Prakash News: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आज (सोमवार, 8 जून) एनडीए से 9 और महागठबंधन से एक प्रत्याशी ने अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. कुल 10 उम्मीदवार आने से सभी के निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद है. वहीं, इससे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का सियासी करियर संकट पड़ गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:40 PM IST
Minister Deepak Prakash: दीपक प्रकाश ने फेसबुक बायो से मंत्री पद हटाया, उधर JDU ने BJP के पाले में फेंकी गेंद
Image Credit: मंत्री दीपक प्रकाश (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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