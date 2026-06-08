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Minister Deepak Prakash Latest News: बिहार की सियासत में आज का दिन काफी अहम हो गया है. आज (सोमवार, 8 जून) बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. NDA के 9 उम्मीदवार और राजद के एक उम्मीदवार ने उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया. कुल मिलाकर सभी 10 सीटों पर अब निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है और वोटिंग की नौबत नहीं आएगी. उधर, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से उनका सियासी करियर संकट में पड़ गया है. उन्हें अब मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा. इस गहमागहमी के बीच दीपक प्रकाश ने अपने फेसबुक अकाउंट के बायो से मंत्री पद को हटा दिया है.
उधर, दीपक प्रकाश को MLC टिकट न मिलने से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी झलकने लगी है. कुशवाहा आज तीन बजे दिल्ली जाने वाले हैं. सूत्रों के मुताबिक, कुशवाहा दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं. इससे पहले उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो तो JDU के साथी हैं. कुशवाहा ने कहा कि मैं NDA के साथ मजबूती से खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा.
उन्होंने कहा कि मैं 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले शुरुआती लोगों में शामिल था, लेकिन सच यह है कि बीजेपी के साथ हमारा कोई वैचारिक जुड़ाव नहीं है. हमारी विचारधारा जेडीयू से मेल खाती है. कुशवाहा ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि निशांत आखिरकार मंत्री बने हैं, लेकिन मुझे निराशा है कि वह सिर्फ मंत्री बनने के लिए राजी हो गए. उन्हें उपमुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए था.
वहीं, दीपक प्रकाश को एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर जेडीयू ने बीजेपी के पाले में गेंद फेंक दी है. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह फैसला बीजेपी को करना था, लेकिन बीजेपी ने उनका नाम एनडीए उम्मीदवार की लिस्ट में नहीं दिया है.