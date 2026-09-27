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'अपने गिरेबान में झांके', चुनाव आयोग और जमुई मामले में विपक्ष पर जमकर बरसे दीपक प्रकाश

Deepak Prakash: दीपक प्रकाश ने चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति और सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही है. साथ ही उन्होंने विपक्ष के सवालों, बिहार की कानून-व्यवस्था और जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता की तस्वीर शेयर करने के विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 27, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 03:40 PM IST
'अपने गिरेबान में झांके', चुनाव आयोग और जमुई मामले में विपक्ष पर जमकर बरसे दीपक प्रकाश
Image Credit: दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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