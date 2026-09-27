'अपने गिरेबान में झांके', चुनाव आयोग और जमुई मामले में विपक्ष पर जमकर बरसे दीपक प्रकाश

बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर, खासकर एक गैराज ऑपरेटर की हत्या के मामले में, दीपक प्रकाश ने कहा कि शासन और प्रशासन हर जगह निगरानी रख रहा है. जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वह दुखद है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर पूरी और सख्त कार्रवाई की जा रही है. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अधिकारी सोशल मीडिया हैंडल से जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता का फोटो शेयर करने के मामले को लेकर चल रहे विवाद पर भी दीपक प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. उनकी सरकार के समय राज्य में किस तरह का माहौल था, यह सभी जानते हैं.