भगवान को छोड़ बांगलादेशी मुद्दा पकड़ लिया भाजपा ने: दीपिका पांडे
भगवान को छोड़ बांगलादेशी मुद्दा पकड़ लिया भाजपा ने: दीपिका पांडे

Jharkhand News: झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताते हुए दावा किया कि जिस मकसद के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह यात्रा सासाराम से शुरू की थी, उसमें उन्हें सफलता हासिल हुई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:07 PM IST

दीपिका पांडे, मंत्री झारखंड सरकार
दीपिका पांडे, मंत्री झारखंड सरकार

Jharkhand News: झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताते हुए दावा किया कि जिस मकसद के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह यात्रा सासाराम से शुरू की थी, उसमें उन्हें सफलता हासिल हुई है. 'वोटर अधिकार यात्रा' का संदेश बिहार के कोने-कोने तक पहुंचा है और बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा.

पटना में 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुई दीपिका पांडे ने 'वोटर अधिकार यात्रा' बिहार से शुरू हुई थी और इसका संदेश देश के कोने-कोने तक पहुंच गया है. भाजपा, जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों में हेरफेर कर रही थी, उसका पर्दाफाश हमारे नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार और भारत के युवाओं को यह बताने के लिए सड़कों पर भी उतरे कि कैसे सरकार वोटों को सीमित करके बिहार के चुनावों को प्रभावित करने का इरादा रखती है.

दीपिका पांडे ने कहा कि 16 दिनों तक चली इस यात्रा में बिहार की जनता का उत्साह देखते ही बनता था. इसका असर आप देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचानक महिलाओं की चिंता सताने लगी है और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि 20 साल की सरकार में उन्होंने ऐसा नहीं किया. बिहार की जनता यह सब देख रही है.

बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले भगवान का सहारा था. हर चुनाव में धार्मिक उन्माद कर सत्ता हासिल करने का जरिया था. लेकिन, कुछ समय पहले से भाजपा ने भगवान का सहारा छोड़ बांग्लादेशी मुद्दा पकड़ लिया है.

झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठाया गया, लेकिन वहां की जनता ने करारा जवाब दिया. झारखंड सरकार में मंत्री ने आगे कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने भाजपा को जवाब दिया, ठीक उसी तर्ज पर अब बिहार की जनता ने भाजपा को जवाब देने का मन बना लिया है. उन्होंने सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि अगर किसी दूसरे देश से लोग भारत में आ रहे हैं तो केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?
