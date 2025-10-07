ब्रेकिंग न्यूज

दिल्ली में बैठे नेता-NGO दे रहे SIR को हवा, बिहारियों को दिक्कत नहीं, SC में बोला ECI

Bihar SIR: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिहार में अंतिम मतदाता सूची अधिसूचित कर दी गई है. अंतिम सूची में जोड़े गए ज़्यादातर नाम नए मतदाताओं और कुछ पुराने मतदाताओं के हैं. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि प्रभावित/हटाए गए किसी भी वोटर ने कोर्ट का रुख़ नहीं किया है या अपील दायर नहीं की है, बल्कि केवल दिल्ली में बैठे राजनेता और एनजीओ ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं. इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.

मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण पेश हुए. प्रशांत किशोर ने कहा कि फाइनल लिस्ट की समीक्षा करने पर जानकारी मिली कि इससे हालात और जटिल हुए हैं. वोटर लिस्ट में सुधार के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को बाहर कर दिया गया. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, लोगों का नाम कटा है, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई. वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है, वो स्पष्ट नहीं है.

हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से पूछा कि वे किसके लिए आवाज उठा रहे हैं. कुछ तो ऐसे भी हैं जो लिस्ट से नाम बाहर होने पर भी कोर्ट नहीं आएंगे. जस्टिस सूर्यकांत ने प्रशांत भूषण से कहा, कुछ एलियन हैं, जो वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद भी आवाज नहीं उठाएंगे. वे कोर्ट नहीं आएंगे तो आप किसके लिए ये सब कर रहे हैं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम नहीं चाहते कि यह मामला एक अनकंट्रोल इनक्वायरी में तब्दील हो जाए.

बाद में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि हर वोटर को बताया गया था. चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, यहां कोई कुछ भी दावे कर रहा है. इसलिए इनसे हलफनामा लेने की जरूरत है. पिछली बार योगेंद्र यादव कुछ लोगों को लेकर कोर्ट में आ गए थे. कोई जवाबदेही नहीं दिखा रहा. हमने सभी दलों को लिस्ट सौंपी है. कोई व्यक्ति खुद चुनाव आयोग के पास नहीं आ रहा. दिल्ली में काम कर रहे एनजीओ शोर मचा रहे हैं. अभी तक फाइनल लिस्ट को चुनौती देते हुए एक भी आवेदन नहीं दिया गया है. पुरानी याचिका पर बहस होती चली जा रही है. उधर चुनाव का ऐलान हो चुका है.