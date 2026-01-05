IRCTC Scam: दिल्ली HC से लालू यादव को बड़ा झटका, ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार, CBI को भी नोटिस जारी

Delhi High Court On Lalu Yadav Plea: राजद अध्यक्ष लालू यादव को IRCTC घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. लालू यादव की याचिका पर आज (सोमवार, 5 जनवरी) सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल (मुकदमे) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है. तब तक CBI को अपना जवाब दाखिल करना होगा. अदालत के इस कदम के बाद अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले की दिशा तय हो सकती है. बता दें कि लालू यादव ने अपनी याचिका में निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के फैसले को गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है. राजद अध्यक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं और मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं.

क्या है यह पूरा मामला?

IRCTC घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच हुआ था. इस दौरान लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे. सीबीआई के मुताबिक, लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए IRCTC के 2 होटलों- BNR रांची और BNR पुरी के रखरखाव का ठेका विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली कंपनी सुजाता होटल को दिया गया. इसके बदले में लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन काफी कम दामों में मिली थी. CBI का कहना है कि यह जमीन सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये में दी गई, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू कहीं ज्यादा थी.

निचली अदालत ने तय किए थे आरोप

घोटाले के सुराग सबूत मिलने पर सीबीआई ने 7 जुलाई 2017 को लालू यादव के खिलाफ FIR दर्ज की थी. निचली अदालत ने राजद अध्यक्ष के साथ-साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत आरोप तय किए गए थे. वहीं जमीन के बदले नौकरी घोटाले और आईआरसीटीसी घोटाले के आरोप झेल रहे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए नए साल में एक और मुश्किल बढ़ सकती है. सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने लीज पर दी गई कौटिल्य नगर की जमीन पर जांच के लिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखा है. सामाजिक कार्यकर्ता ने लिखा है कि कौटिल्यनगर की भूमि आवंटन के लालू यादव समेत अन्य सांसदों-विधायकों को जमीन आवंटित करते समय नियमों का उल्लंघन किया गया है. उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से इसकी जांच कराने की मांग की है.