झारखंड पुलिस अलर्ट पर, DGP ने देर रात बुलाई मीटिंग; सभी जिलों में बढ़ाई गई निगरानी

Blast Alert Jharkhand Ranchi Police: दिल्ली में कल हुए ब्लास्ट के चलते पूरी रांची अलर्ट पर है. आईजी ऑपरेशन माइकल राज ने बताया कि दिल्ली में जो घटना घटी है उसके बाद डीजीपी तदाशा मिश्रा के दिशा निर्देश अनुसार राजभर में अलर्ट जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य के सभी आईजी डीआईजी और तमाम जिलों के एसपी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आवश्यकता अनुसार थाना लेवल पर भी चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है.

बता दें कि झारखंड के घाटशिला विधानसभा और पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव हो रहे हैं. चुनाव के दौरान किसी भी तरीके से कोई घटना ना हो इसे लेकर भी खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है झारखंड में ऐसा कुछ ना हो इसे लेकर सभी को हाई अलर्ट पर रहने की निर्देश दिए गए.

जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड के पड़ोसी राज्य में चुनाव चल रहे हैं, आज यानी 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है, पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग पहले ही 6 नवंबर को चुकी है. वहीं इस चुनाव के परिणाम आने वाली 14 नवंबर की तारीख को घोषित किए जाएंगे. इसके बाद ही तय होगा की इस बार बिहार में कौन जीत रहा है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!