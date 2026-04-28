दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर चढ़ा सियासी पारा, तेजस्वी ने BJP सरकार को घेरा तो चिराग ने दिया जवाब

Bihar Politics: दिल्ली में बिहार के एक युवक की हत्या मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इस घटना पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस घटना पर दुख जताते हुए तेजस्वी यादव ने केंद्र और बिहार की सरकार पर जमकर हमला बोला. तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार में “बिहारी होना” ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है. नई दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की सिर्फ इसलिए गोली मार कर हत्या कर दी गई क्योंकि वह ‘बिहारी’ था. ‘बिहारी होने के अपराध’ में ही उसका दोस्त कृष्ण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस जगह “बिहारी” समझ गोली मारी गई है वहाँ निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, CM बीजेपी का, बिहार CM बीजेपी का, आधा दर्जन निष्क्रिय बड़बोले केंद्रीय मंत्री बिहार के, उपराज्यपाल BJP के, गृहमंत्री BJP के, प्रधानमंत्री BJP के है. बीजेपी बिहारियों के लिए काल बन चुकी है. उन्होंने पूछा कि क्या इन भाजपाइयों में किसी में हिम्मत है कि एक गरीब मेहनतकश बिहारी की हत्या करने वाले उस हत्यारे पुलिसकर्मी को सजा दिलवा सके?

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तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री और लोजपा-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी जिस तरीके से दूसरे राज्यों में जाकर बिहार को लेकर वह सवाल उठाते हैं, निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर है और इससे बिहार की छवि खराब होती है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को यह सोचना चाहिए. चिराग ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में सबका साथ-सबका विकास को लेकर सरकार काम कर रही है. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ किसी तरीका का, कहीं भी, धर्म और जाति के नाम पर कोई भी भेदभाव ना हो, अगर हो तो उसपर कार्रवाई हो.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और भाजपा शासित क्षेत्रों में बिहारियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान उठाए. पप्पू यादव ने कहा कि यह हत्या सीधे तौर पर नस्लीय घृणा और सत्ता के अहंकार का परिणाम है. वर्दी की आड़ में आम लोगों, विशेषकर बिहार के युवाओं को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम इस मामले में उच्चस्तरीय जांच के साथ-साथ दोषी हेड कांस्टेबल नीरज कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं. उन्होंने दोषी हेड कांस्टेबल के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनिश्चित करने की मांग की. इसके साथ ही पीड़ित परिवार को दिल्ली और बिहार सरकार की ओर से तत्काल आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने को कहा.