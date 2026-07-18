/बदल जाएगा बिहार का सियासी नक्शा: परिसीमन बिल पास हो गया तो 40 के बदले लोकसभा की होंगी 60 सीटें!

जानकारों का कहना है कि 1971 की तुलना में बिहार की आबादी कई गुना अधिक हो चुकी है. बिहार की कई ऐसी लोकसभा की सीटें हैं, जहां आबादी 20 से 25 लाख से ज्यादा हैं और उनका प्रतिनिधित्व केवल एक सांसद के जिम्मे है. अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन होता है, तो भी लोकसभा में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी. हालांकि, कहा जा रहा है कि नए बिल में यह तय कर दिया जाएगा कि आबादी के हिसाब से नहीं, बल्कि मौजूदा लोकसभा सीटों का 50 प्रतिशत हर राज्य में बढ़ाया जाएगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि उत्तर की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों ने आबादी को कंट्रोल किया है और अगर जनसंख्या को मानक बनाया जाता है तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा. इस तरह बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बदले 60 सीटें हो जाएंगी.