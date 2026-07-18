/बदल जाएगा बिहार का सियासी नक्शा: परिसीमन बिल पास हो गया तो 40 के बदले लोकसभा की होंगी 60 सीटें!

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देश की राजनीति में आजकल परिसीमन बिल की सबसे अधिक चर्चा हो रही है. माना जा रहा है कि अगर मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत जुटा ले तो संसद के मानसून सत्र में ही यह बिल पारित कराने की कोशिश की जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो 2029 का लोकसभा चुनाव नए परिसीमन के आधार पर कराया जा सकता है और ऐसा होने पर बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है. अभी बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जो 60 हो सकती हैं. इससे बिहार का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा. आगे चलकर विधानसभा की सीटों में भी बढ़ोतरी हो सकेगी. आइए, जानते हैं कि ऐसा होने पर बिहार की सियासत में क्या असर हो सकता है.
परिसीमन और 60 सीटों का गणित
सबसे पहले जान लेते हैं कि परिसीमन होता क्या है? परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी क्षेत्र की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करना. किसी देश में लोकसभा, विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है. देश में आखिरी बार सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना को आधार बनाकर किया गया था. इसके बाद 84वें संशोधन के जरिए 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था. अब मोदी सरकार के सामने दो रास्ते हैं: पहला, वो भी आगे की तारीख तय कर सीटों को फ्रीज कर दे या फिर परिसीमन बिल पास करवाकर सीटों का नए सिरे से निर्धारण करवाए.
बिहार में 40 के बदले लोकसभा की 60 सीटें
जानकारों का कहना है कि 1971 की तुलना में बिहार की आबादी कई गुना अधिक हो चुकी है. बिहार की कई ऐसी लोकसभा की सीटें हैं, जहां आबादी 20 से 25 लाख से ज्यादा हैं और उनका प्रतिनिधित्व केवल एक सांसद के जिम्मे है. अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन होता है, तो भी लोकसभा में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी. हालांकि, कहा जा रहा है कि नए बिल में यह तय कर दिया जाएगा कि आबादी के हिसाब से नहीं, बल्कि मौजूदा लोकसभा सीटों का 50 प्रतिशत हर राज्य में बढ़ाया जाएगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि उत्तर की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों ने आबादी को कंट्रोल किया है और अगर जनसंख्या को मानक बनाया जाता है तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा. इस तरह बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बदले 60 सीटें हो जाएंगी.
ऐसे बदलेगा बिहार का सियासी नक्शा
लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने का असर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है. जैसे:
कोसी-सीमांचल में पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और सहरसा बेल्ट में कम से कम 3 से 4 नई लोकसभा सीटें बन सकती हैं.
उत्तर बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में भी नए लोकसभा क्षेत्र सृजित होंगे. अकेले चंपारण में अभी 2 के बदले 3 लोकसभा क्षेत्र बन सकते हैं.
भोजपुर-मगध में पटना, गया, आरा, बक्सर बेल्ट में भी नए निर्वाचन क्षेत्र सामने आ सकते हैं. पटना में ही दो की जगह 3 लोकसभा सीटें हो सकती हैं.
ऐसे बदल सकते हैं सियासी समीकरण
जब सियासी नक्शा बदलेगा तो राजनीतिक दलों के लिए सियासी समीकरण भी बदल सकते हैं. बिहार की राजनीति में जाति बड़ा फैक्टर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता. नई सीटें बनने से कई पारंपरिक सुरक्षित सीटें सामान्य में बदल सकती हैं और कुछ सामान्य सीटें आरक्षित हो सकती हैं. ऐसा होने पर सियासी दलों के तमाम समीकरण नए सिरे से बैठाने पड़ सकते हैं
अगर ऐसा होता है तो बड़े दलों जैसे बीजेपी, जेडीयू, राजद और कांग्रेस को अधिक से अधिक प्रत्याशी उतारने होंगे तो छोटे दलों जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी जैसे दलों के लिए गणित पेचीदा हो जाएगा.
राज्य में 20 सीटें बढ़ने पर एनडीए या महागठबंधन दोनों की ओर से इतने और प्रत्याशी मैदान में उतारने होंगे. इससे सीटों की मारामारी कम हो सकेगी और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भी संसद तक पहुंचने का रास्ता साफ हो सकेगा.
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 20 सीटें बढ़ती हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ उन राज्यों में शुमार हो जाएगा, जो पावर सेंटर होंगे.