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बदल जाएगा बिहार का सियासी नक्शा: परिसीमन बिल पास हो गया तो 40 के बदले लोकसभा की होंगी 60 सीटें!

परिसीमन बिल आया और पारित हो गया तो बिहार में लोकसभा की 20 सीटें बढ़ जाएंगी और 40 के बदले 60 सांसद चुने जा सकेंगे. ऐसा होने पर बिहार का सियासी नक्शा खुद-ब-खुद बदल जाएगा.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 18, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:02 PM IST
बदल जाएगा बिहार का सियासी नक्शा: परिसीमन बिल पास हो गया तो 40 के बदले लोकसभा की होंगी 60 सीटें!
Image Credit: परिसीमन हुआ तो बिहार का सियासी नक्शा बदल जाएगा (AI Image)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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