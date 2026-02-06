बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग एकबार फिर से सदन से सड़कों तक गूंजी

Bihar Special Category Status: बिहार की राजनीति में एक बार फिर विशेष राज्य दर्जा का मुद्दा केंद्र में आ गया है. हाल ही में विधानसभा के सदन में इस मांग को लेकर जोरदार आवाज़ उठी, जिसने न केवल सत्तापक्ष बल्कि विपक्ष को भी एक साझा मंच पर लाने का संकेत दिया. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से इस मुद्दे पर 'साथ निभाने' के वादे ने बहस को नई धार दी है और यह सवाल फिर से चर्चा में है कि क्या बिहार को उसका लंबे समय से लंबित अधिकार मिल पाएगा.

विशेष राज्य दर्जा की मांग कोई नई नहीं है. बिहार लंबे समय से आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक चुनौतियों से जूझता रहा है. राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से कम है, औद्योगिक निवेश अपेक्षाकृत सीमित रहा है और प्राकृतिक आपदाएं-विशेषकर बाढ़-आर्थिक विकास में बड़ी बाधा बनती रही हैं. ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता, करों में रियायत और विकास योजनाओं में प्राथमिकता जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, जो राज्य के समग्र विकास को गति दे सकती हैं.

सदन में उठी ताज़ा मांग ने राजनीतिक समीकरणों को भी दिलचस्प बना दिया है. तेजस्वी यादव का यह कहना कि इस मुद्दे पर वे सरकार के साथ खड़े हैं, एक व्यापक राजनीतिक सहमति की ओर इशारा करता है. विपक्ष का समर्थन यह दर्शाता है कि विशेष राज्य दर्जा अब महज़ दलगत राजनीति का विषय नहीं, बल्कि बिहार के हित से जुड़ा साझा एजेंडा बनता जा रहा है. हालांकि, यह भी सच है कि राजनीतिक बयानबाज़ी और ठोस नीति-निर्माण के बीच की दूरी अक्सर लंबी होती है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि राज्य की सभी प्रमुख पार्टियां एकजुट होकर केंद्र पर दबाव बनाती हैं, तो मांग को मजबूती मिल सकती है. अतीत में भी बिहार के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है, लेकिन ठोस परिणाम अब तक नहीं मिले हैं. ऐसे में इस बार की पहल तभी सार्थक होगी जब यह निरंतरता, रणनीति और तथ्यपरक प्रस्तुति के साथ आगे बढ़े.

जनता की अपेक्षाएं भी स्वाभाविक हैं. बिहार के युवाओं, किसानों और श्रमिकों को उम्मीद है कि विशेष राज्य दर्जा मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आधारभूत संरचना मजबूत होगी और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा. लेकिन इसके साथ ही यह ज़रूरी है कि राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करे, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.

कुल मिलाकर, सदन में गूंजी विशेष राज्य दर्जा की मांग और नेता प्रतिपक्ष का समर्थन बिहार की राजनीति में एक सकारात्मक संकेत है. अब चुनौती यह है कि यह सहमति कागज़ी वादों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई में बदले. अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति कायम रही, तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार अपने विकास की नई कहानी लिख सकेगा.

बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग समय-समय पर अलग-अलग नेताओं और दलों द्वारा उठाई जाती रही है. यह मुद्दा लगभग तीन दशक पुराना है. 1990 के दशक में राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने बिहार में विशेष राज्य दर्जे की मांग को पहली बार राजनीतिक रूप से संगठित तरीके से उठाया था. उन्होंने केंद्र सरकार के सामने यह तर्क रखा कि बिहार की गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन, प्राकृतिक आपदाएं (बाढ़, सूखा) राज्य को विशेष सहायता का पात्र बनाती हैं. हालांकि उस समय यह मांग राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पायी.

फिर बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2005 के बाद विशेष राज्य दर्जा को सबसे ज्यादा आक्रामक और लगातार उठाने वाले नेताओं शूमार हो गए. 2005 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने इसे बिहार की विकास नीति का केंद्रीय मुद्दा बनाया. आपको याद दिला दूं कि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान केंद्र की यूपीए सरकार पर और 2014 के बाद एनडीए सरकार पर नीतीश जी ने लगातार दबाव बनाया. इसके लिए बिहार विधानसभा में कई बार प्रस्ताव पारित किए गए, दिल्ली में धरना और अनशन, प्रधानमंत्री और नीति आयोग के मंचों पर मांग से लेकर वर्ष 2013 में विशेष पैकेज को अस्वीकार करते हुए विशेष राज्य पर अड़े रहे. एक बात गौर करने वाली है कि वर्ष 2013-2014 में बिहार भाजपा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के समर्थन में थी. भाजपा की तरफ से भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी, सांसद रविशंकर प्रसाद इस मांग के पक्ष में लगातार आवाज बुलंद करते रहे. हालांकि केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद पार्टी का रुख बदला और विशेष पैकेज को प्राथमिकता दी गई.

अब हम बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर याद दिला दूं कि वर्ष 2015 के बाद महागठबंधन और राजद नेता तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री रहते हुए और बाद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार विशेष राज्य दर्जा की मांग दोहराई. उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि 'यह किसी एक पार्टी का नहीं, बिहार के भविष्य का सवाल है.' इसको लेकर सर्वदलीय स्वर पिछले कुछ वर्षों में यह मांग गुंजता रहा है चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों की साझा आवाज़ बनती रही है.

बिहार को विशेष राज्य दर्जा की मांग एकबार फिर से सदन में जोर पकड़ी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस मुद्दे पर कदमताल करने की बात कहकर राजनीति को एक नई दिशा दे दिया है. यह लड़ाई लालू प्रसाद यादव से शुरू होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौर में आंदोलन बनी और आज तेजस्वी प्रसाद यादव समेत लगभग सभी प्रमुख दलों की साझा मांग बन चुकी है. अब सवाल 'किसने उठाई' से ज्यादा सवाल यह है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और विपक्ष भी साथ देने की बात कर रही है. ऐसे में केंद्र की एनडीए सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार करेगी या फिर अपने सत्ता में पूर्णरुपेण आने तक इस मांग को टेक्निकल मांग मान कर टालती रहेगी.

नोट: मुरली मनोहर श्रीवास्तव पिछले तीन दशक से पत्रकारिता और लेखक के रुप में सक्रिय हैं. डॉक्यूमेंट्री, नाटक आदि लेखन समेत कई पुस्तकों की रचना कर चुके हैं. शोधपरक लेखन के साथ-साथ राजनीति, कला-संस्कृति और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.