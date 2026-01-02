Bihar Politics: RJD का साथ छोड़ने की कांग्रेसियों की मांग नई नहीं है, अशोक चौधरी तो सोनिया गांधी के सामने रोए भी थे

Bihar Congress: बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में मिली करारी हार के डेढ़ महीने बाद कांग्रेस के अंदर से एक बार फिर राजद से अलग होने की मांग उठी है. यह मांग किसी और ने नहीं, बल्कि पिछली विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे शकील अहमद खान ने उठाई है. शकील अहमद खान ने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है. इसलिए कांग्रेस को स्वतंत्र रास्ता अपनाना चाहिए. बिहार विधानसभा चुनाव में शकील अहमद खान सीमांचल क्षेत्र के कटिहार जिले की मुस्लिम बहुल कदवा सीट से चुनाव हार गए थे. इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान ही नीतीश सरकार में मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जब वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी और तब उन्होंने राजद से गठबंधन को लेकर असहमति जताई थी. अशोक चौधरी ने यह भी बताया कि वह सोनिया गांधी के सामने रोए भी थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई. बाद में अशोक चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया था और उसके बाद से वे लगातार मंत्री पद पर आसीन हैं.

अशोक चौधरी उस वक्त बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 2015 के चुनाव में कांग्रेस 27 सीटें जीतकर बढ़त हासिल कर चुकी थी. उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम के बाद जब वे सोनिया गांधी से मिले, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक कांग्रेस बिहार में लालू यादव के साथ गठबंधन करती रहेगी, तब तक पार्टी का विस्तार संभव नहीं होगा. अशोक चौधरी ने यह भी बताया कि जब वे इस बात को रख रहे थे, तब गुलाम नबी आजाद, सीपी जोशी और दिवंगत अहमद पटेल भी वहां मौजूद थे.

अब बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शकील अहमद खान ने मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि पिछले महीने के आखिर में दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) नेतृत्व की ओर से बिहार चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में पार्टी प्रत्याशियों ने इस बात को गंभीरता से रखा कि RJD के साथ गठबंधन जारी रखना बिहार में पार्टी की संभावनाओं के लिए नुकसानदायक रहा है और आलाकमान को इस फैसले की समीक्षा करनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

खान ने दावा किया है कि समीक्षा बैठक में लगभग सभी कांग्रेस प्रत्याशियों ने सर्वसम्मति से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बताया कि RJD के साथ गठबंधन ने चुनावों में पार्टी को नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि RJD के साथ कांग्रेस का गठबंधन बिहार में एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी ताकत हासिल करने से पार्टी को रोक रहा है और विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य में RJD के घटते प्रभाव की याद दिलाता है.

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को 243 में से 202 सीटें हासिल हुई तो महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिलीं. कांग्रेस 61 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई और 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी RJD की सीटों की संख्या 2020 में 75 की तुलना में तीन गुना घटकर 25 रह गई थी. खान ने कहा, RJD भी दावा करती है कि कांग्रेस के चलते उसे नुकसान हुआ, लेकिन हमने महसूस किया है कि RJD के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक धीरे-धीरे खिसक रहा है.

यह भी पढ़ें: '20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं बिहार की लड़कियां...', BJP मंत्री के पति का बयान