'7वीं फेल हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी', बिहार चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने किया बड़ा धमाका

Bihar Politics: रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर का राजनीति में यह सबसे बड़ा धमाका कहा जा सकता है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय, अशोक चौधरी और डॉ. संजय जायसवाल उनके निशाने पर रहे.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 19, 2025, 04:49 PM IST

Bihar Politics: बिहार चुनाव की सरगर्मियां अब तेज होती जा रही हैं. राजनीतिक दल आए दिन एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं. इसी कड़ी में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मैट्रिक पास नहीं हैं और वो 7वीं फेल हैं. प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं. इनका नाम था राकेश कुमार. बाद में हुआ सम्राट चौधरी. 1998 में इनपर मर्डर का आरोप लगा था. सदानंद सिंह को बम से उड़ा दिया गया था. आज के सम्राट चौधरी तब के सम्राट कुमार मौर्य जेल गए थे. बाद में जेल से निकले. 

READ ALSO: DUSU Election: बिहार की बेटी का दिल्ली में डंका, दीपिका झा बनीं डूसू संयुक्त सचिव

प्रशांत किशोर ने कहा कि जेल से वे तब केवल इसलिए छुटे थे, क्योंकि तब वे नाबालिग थे. पीके ने कहा कि बिना सदन के सदस्य रहे सम्राट चौधरी मंत्री बने थे. सम्राट कुमार मौर्य के नाम से इन्होंने परीक्षा दी थी, जिसमें वे फेल हो गए थे और केवल 234 नंबर आया था. प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी 7वीं पास हैं. इन्होंने मैट्रिक कब पास किया? 

पीके ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह आदमी इतना फर्जी है कि मैट्रिक पास किया नहीं और दावा किया है कि डॉक्टरेट किया हुआ है. चुनाव आयोग भी उनसे नहीं पूछ रहा है कि मैट्रिक कब पास किए. इस बार चुनाव में विरोधी दल के नेता कहेंगे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाइए.

प्रशांत किशोर ने अपनी आरोपों की शृंखला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, जेडीयू नेता और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल सभी को लपेटा. 

