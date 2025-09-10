'अपराधियों का इलाज होम्योपैथी से कर रहे हैं नीतीश जी', बिहार में क्राइम पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान

Bihar Politics: बिहार में अपराध के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर आपके व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हैं तो आप रात के 12 बजे भी पटना से किशनगंज तक जा सकते हैं और कोई आपको छू नहीं पाएगा. चाहे गोपाल खेमका मर्डर हो या फिर अस्पताल में चंदन मिश्रा का मर्डर, दोनों घटनाओं में 100 घंटे के अंदर अपराधियों को जेल भेजने का काम किया. लालू प्रसाद जी सीएम हाउस में डील करते थे. वह संगठित अपराध था और सरकार से उसे संचालित किया जाता था.

सभी का इलाज हो रहा है. कुछ इलाज होम्योपैथी से इलाज होते हैं तो कुछ एलोपैथी से. सभी अपराधियों को नीतीश कुमार जी ने जेल में डाला. अगर कोई बाहर है तो वह कोर्ट से बेल पर निकला हुआ है.मुख्यमंत्री पद के चेहरे की दावेदारी को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा, मैं भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता हूं. पार्टी आगे जो दायित्व देगी, उसी पर काम करूंगा.

प्रशांत किशोर का कहना है कि हमारी सरकार आई तो फर्जी शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे, इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं. गांव की महिलाएं सकून की जिंदगी जी रही हैं. नीतीश कुमार जी को पता है कि शराब चालू करने से 20 हजार करोड़ रुपये आएंगे, लेकिन इससे गांव की महिलाओं को काफी फायदा हो रहा है.

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा और एनडीए ने बिल पास कर दिया है कि 33 प्रतिशत महिलाएं सांसद से लेकर विधायक बनेंगी. हम समाज के विकास के लिए आए हैं, अपने परिवार के विकास के लिए नहीं. सम्राट चौधरी ने दावा किया कि इस बार एनडीए 205 सीटें पार कर जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछली बार हमारे मतदाता बिखर गए थे. इसको इस बार हमने ठीक किया हुआ है.

