'हर सर्वे की यही पुकार, आ रही...', एग्जिट पोल में NDA की बल्ले-बल्ले पर सम्राट चौधरी का बड़ा दावा

Bihar Chunav 2025 Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 243 सीटों पर दो चरण में मतदान संपन्न हो चुका है और अब 14 नवंबर को इंतजार है जब परिणाम घोषित किया जाएगा. बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले एग्जिट पोल सामने आए हैं और अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है. महागठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है. एग्जिट पोल को लेकर जहां एनडीए गदगद है तो वहीं महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल 14 नवंबर को झूठे साबित होंगे. एग्जिट पोल को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भरोसा जताया है कि बिहार में एनडीए सरकार वापसी कर रही है.

बुधवार (12 नवंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि दोगुनी गति से बढ़ेगा बिहार. नया विकास बनेगा आधार. हर सर्वे की है यही पुकार फिर आ रही एनडीए सरकार. उन्होंने लिखा कि एक्जिट पोल के नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं, बिहार ने एक बार फिर विकास, सुशासन और स्थिरता पर भरोसा जताया है. जनता ने अपने विश्वास की मुहर एक बार फिर लगा दी है और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी तय है. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के मतदाताओं के रिकॉर्ड वोटिंग ने साफ कर दिया, विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एनडीए चाहिए.

बिहार भाजपा की ओर से एक्स पोस्ट में लिखा गया कि धन्यवाद बिहार. एनडीए कार्यकर्ताओं की निष्ठा, मतदाताओं का विश्वास, जीविका दीदियों की भागीदारी और युवाओं की ऊर्जा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ऐतिहासिक बनाया है. आप सभी का हृदय से धन्यवाद. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में आयोजित कराए गए. 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ. 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान कराया गया है. बिहार के इस विधानसभा चुनाव में खास बात यह रही कि महिला मतदाताओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया.

-आईएएनएस

