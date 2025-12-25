Advertisement
'3 महीने में बिहार छोड़ दो', डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की चेतावनी के 3 घंटे बाद ही बीजेपी नेता का परिवार बना निशाना

Samrat Choudhary News: बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं है, ऐसा बयान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया और कहा कि 3 महीने बिहार छोड़ दें नहीं तो मैं बदमाशों को बिहार से भगाकर ही दम लूंगा. वहीं, सम्राट के इस बयान के कुछ घंटे बाद समस्तीपुर में बीजेपी नेता के परिवार पर हमला हो गया. इस पर विपक्ष ने बिहार के आपराधिक घटनाओं पर उठाए सवाल.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 04:51 PM IST

Deputy CM Samrat Choudhary: बिहार सरकार में गृह मंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. अपराधियों पर नकेल कसने के लिए वो लगातार बयान दे रहे हैं. सम्राट चौधरी ने अपराधियों को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि अपराधी तो भाग ही रहे हैं और जो बचे हुए हैं उन सबको 3 महीने में भगा दूंगा, अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना और सफाई अभियान चलाना मेरे पास अभी यही एक काम है, बाकी का काम तो करता ही हूं. बिहार को भी सुशासन चाहिए. इसके लिए अपराधियों को बिहार से भागना जरूरी है, यही मेरा काम है. मैं बिहार से अपराधियों को पूरी तरह भगाकर ही दम लूंगा.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान के बाद राजद ने सीधा निशान साधा. राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और पुलिस महकमा उनके हाथ में है. प्रतिदिन लंबा चौड़ा बयान देते हैं. अपराधियों को हम बिहार से भगा देंगे. अपराधी अपना ठिकाना ढूंढ लें. चुपके चुपके अपराधी घूम रहे हैं, सब संज्ञान में है और इस बयान के बाद समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी  के नेता के परिवार के एक सदस्य को मार डाला.

राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि अपराधी तो बे लगाम हैं. बेगूसराय, पटना समस्तीपुर, मोतिहारी में हत्या हो रही हैं. गोलियां चल रही हैं, तो फिर इनके इस बयान से और अपराधी बेलगाम हो कर हत्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि बिहार में कानून का राज दिखाना चाहिए, सिलेक्टेड नहीं, बल्कि परफेक्ट तौर पर अपराधी की कोई जाति नहीं होती है. अपराधी अपराधी होता है. अपराधी में भी अगर जाती ढूंढोगे तो निश्चित तौर पर अपराध बेलगाम होगा. अपराधी को अपराध के नजरिया से देखना चाहिए और कानून को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए.

जदयू ने राजद के इस सवाल पर करारा जवाब दिया. जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जिस तरह से अपराधियों को सख्त लहजे में हिदायत दिया, वह बिहार में सुशासन के मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है. अपराध और अपराधियों जैसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रही है. 

उन्होंने कहा कि समस्तीपुर की घटना बहुत ही दुखद है. बहुत ही चिंताजनक है उस पर हम दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है और थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है और जो भी अपराधी इस घटना में हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा. विपक्ष जो विषय संवेदना का होता है उस पर राजनीति कर रहा है. विपक्ष की जब सरकार थी तो ऐसी घटनाएं रोज हुआ करती थी और कोई कार्रवाई नहीं होता था और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि सम्राट चौधरी कहते हैं तीन महीने में अपराधी भाग जाएं, उनके कहने के मात्र 3 घंटे के बाद समस्तीपुर में बीजेपी नेता के भाई को ही अपराधी गोली मारते हैं यानी कि अपराधी सरकार को चैलेंज कर रहा है और यह वर्षों से हो रहा है. सम्राट चौधरी चिल्लाए कम और काम ज्यादा करें. अपराधी पर एक्शन ज्यादा करें. चिल्लाते ज्यादा हैं और काम काम करते हैं.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

