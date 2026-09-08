'लालू सीएम थे, देवगौड़ा पीएम, तब हुई थी फरक्का जल संधि', राजद पर बरसे डिप्टी CM विजय चौधरी

बता दें कि बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने पटना में 7 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान उन्होंने राज्य में बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी थी. मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि बिहार में बाढ़ का मौसम हमेशा चुनौती भरा होता है, लेकिन इस बार बाढ़ का पैटर्न बदला हुआ नजर आ रहा है. आमतौर पर पहले नेपाल से आने वाली नदियों में बाढ़ आती थी और सितंबर के अंत में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता था. हालांकि, इस बार किसी कारण से गंगा में पहले ही बाढ़ आ गई है.