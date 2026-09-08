'लालू सीएम थे, देवगौड़ा पीएम, तब हुई थी फरक्का जल संधि', राजद पर बरसे डिप्टी CM विजय चौधरी

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बिहार के जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने भारत-बांग्लादेश के बीच हुई 1996 की जल संधि को लेकर बड़ा बयान दिया है. विजय चौधरी ने कहा कि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई जल संधि बिहार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली साबित हुई. उन्होंने कहा कि जिस समय यह जल संधि हुई थी, उस वक्त बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, जबकि केंद्र में एच. डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे.
'पटना में गंगा का जलस्तर पिछले 24 घंटे से घट रहा'
मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पटना में गंगा का जलस्तर पिछले 24 घंटे से घट रहा है, लेकिन भागलपुर और सुल्तानगंज में पानी फिलहाल स्थिर है. जब तक गंगा, पुनपुन और दरधा नदी का जलस्तर नहीं घटता, तब तक हालात गंभीर रहेंगे.
'गंगा में गाद की वजह से बिहार की समस्या बढ़ रही'
फरक्का बैराज को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि गंगा में गाद की वजह से बिहार की समस्या बढ़ रही है. फरक्का समझौते के नवीनीकरण में बिहार के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से बिहार के हित में एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाने की अपील की.
'जदयू में कोई नाराजगी नहीं है और पार्टी पूरी तरह एकजुट'
वहीं, विधान परिषद की आठ सीटों पर विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए आपसी सहमति से सीटों का फैसला करेगा. उन्होंने दावा किया कि एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा. साथ ही कहा कि जदयू में कोई नाराजगी नहीं है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है.
बता दें कि बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने पटना में 7 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान उन्होंने राज्य में बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी थी. मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि बिहार में बाढ़ का मौसम हमेशा चुनौती भरा होता है, लेकिन इस बार बाढ़ का पैटर्न बदला हुआ नजर आ रहा है. आमतौर पर पहले नेपाल से आने वाली नदियों में बाढ़ आती थी और सितंबर के अंत में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता था. हालांकि, इस बार किसी कारण से गंगा में पहले ही बाढ़ आ गई है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा