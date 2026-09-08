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'लालू सीएम थे, देवगौड़ा पीएम, तब हुई थी फरक्का जल संधि', राजद पर बरसे डिप्टी CM विजय चौधरी

बिहार डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. जब तक गंगा, पुनपुन और दरधा नदी का जलस्तर नहीं घटता, तब तक हालात गंभीर रहेंगे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 08, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:19 PM IST
'लालू सीएम थे, देवगौड़ा पीएम, तब हुई थी फरक्का जल संधि', राजद पर बरसे डिप्टी CM विजय चौधरी
Image Credit: बिहार के डिप्टी CM विजय चौधरी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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