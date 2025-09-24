'CWC की बैठक महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स', विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2935158
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'CWC की बैठक महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स', विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला

Vijay Sinha on CWC Meeting:पटना में बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक (CWC) हुई. जिसे BJP महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देख रही है. बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बैठक को लेकर कांग्रेस पर हमला भी किया है.

|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:05 PM IST

Trending Photos

विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला
विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला

Vijay Sinha on CWC Meeting: बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक (CWC) हुई. इस बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस के करीब सभी प्रमुख नेता पटना पहुंचे. इस बीच, भाजपा इस बैठक को महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देख रही है. बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक अपने गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स और चुनावी लाभ उठाने का खेल है. बिहार की जनता इनके चेहरे को पहले से जानती है. 

'बिहार की जनता इन्हें अवसर नहीं देने वाली'

‎उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, यह अब समझने की जरूरत है. ये लोग कुछ भी नाटक, नौटंकी कर लें, लेकिन बिहार की जनता इन्हें अवसर देने वाली नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि कई दशक तक बिहार की सत्ता में कांग्रेस रही, राजद के साथ भी सत्ता में रहकर इन लोगों ने बिहार को बदनाम करने का काम किया है और यहां के लोगों को पलायन के लिए विवश किया तथा बिहार को बर्बाद किया. अब चुनाव के समय बिहार में बैठक आयोजित कर बिहार के सम्मान और सान्निध्य की नौटंकी कर रहे हैं. यह जमात बिहार की हितैषी नहीं है. ये लोग हमेशा बिहार को बर्बाद और बदनाम करने वाले लोग हैं, जो बिहार के लिए अपशब्द कहता है, उसे ये सम्मानित करने वाले लोग हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: '50+ सीटें नहीं तो...', मुकेश सहनी के 'अल्टीमेटम' ने बढ़ाई RJD-कांग्रेस की टेंशन

वहीं, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक को लेकर BJP के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव बिहार में हैं, इसलिए उन्हें बिहार में बैठक करने की याद आई है. वैसे इसकी सबसे ज्यादा चिंता उनके ही गठबंधन के दलों को है कि आखिर यह बैठक यहां क्यों हो रही है? इसका क्या मतलब है? उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की यह बैठक गठबंधन में प्रमुखता दिखाने का प्रयास है. वैसे भाजपा को इन बैठकों से कोई मतलब नहीं है, भाजपा अपना काम कर रही है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

CWC meetingbihar chunav 2025Vijay Sinha

Trending news

Bhagalpur Engineering College
भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का बड़ा मामला, 39 छात्रों पर कार्रवाई
Bihar News
बख्तियारपुर-तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मिली हरी झंडी, खर्च होंगे 2,192 करोड़
Bharat Gaurav Train
सहरसा से दक्षिण भारत के लिए भारत गौरव ट्रेन 5 दिसंबर को होगी रवाना
Dilip Jaiswal
BJP प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ी, मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा
Monalisa
पर्पल ड्रेस में मोनालिसा का ग्लैमरस लुक, सोशल मीडिया पर दिखाईं दिलकश अदाएं
bihar chunav 2025
आरके सिंह ने छेड़ा क्षत्रिय राग, बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा मैसेज
Patna CWC Meeting
'2047 तक न भाजपा रहेगी और न ही इनकी सरकार', CWC मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता बरस पड़े
Mukesh Sahni
'50+ सीटें नहीं तो...', मुकेश सहनी के 'अल्टीमेटम' ने बढ़ाई RJD-कांग्रेस की टेंशन
Jharkhand Metro
झारखंड के 3 शहरों में चलेगी मेट्रो, मोदी सरकार ने CM हेमंत सोरेन से मांगा प्लान
congress
कांग्रेस के लिए बिहार में तेलंगाना दोहराना आसान नहीं, CWC की बैठक के बाद भी राह कठिन
;