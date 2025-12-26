बांग्लादेशियों के लिए कागज बनाने वाले को नहीं बख्शेंगे, श्मशान तक पीछा करेंगे, डिप्टी सीएम के बयान पर शुरू हो गई राजनीति

Deputy CM Vijay Kumar Sinha: बिहार के डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पूर्णिया में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी दी. उन्होंने दलालों और भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही. एक जमीन के मामले में डिप्टी सीएम काफी गुस्से में आ गए और बोले, कौन माफिया है डीएम साहब! किसने यह हरकत की है. उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसका भी नाम माफिया की लिस्ट में डलवाइए. कौन ये सब खेल खेल रहा है?

उन्होंने कहा कि एक बात का ध्यान रखियेगा कि सरकारी जमीन और ऐसी जमीनों पर बहुत सारे घुसपैठिये आते हैं तो वो कब्ज़ा कर-करके, गलत रसीद- कटवाना चाहें, तो उसको ध्यान में रखिए और लीगली देखिये. जो ओरिजिनल वंश-बाशिंदे हैं, उनका तो ठीक है लेकिन जो बांग्लादेश से घुसपैठिये आकर ऐसे खेल खेलना चाहते हैं, एकदम सख्ती के साथ, पूरी बारीकी से उसको रोकने की जरूरत है. नहीं तो कार्रवाई की जाएगी.

एक मामले में CO की लापरवाही सामने आने पर डिप्टी सीएम ने पूछा, किसने किया है ऐसा? इस पर जवाब मिला कि जो उस समय अंचलाधिकारी थे, उनका नाम है फहीमुद्दीन अंसारी. यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है. फिर उपमुख्यमंत्री ने कहा, संबंधित अधिकारी को एक पत्र भी यहां से भेजिये. उनका नाम नोट करिये. कहीं भी चले जाएंगे, रिटायर्ड भी हो जाएंगे तो वैसे लोगों को श्मशान तक हमलोग पीछा करेंगे.

विजय सिन्हा के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि आजादी के बाद से घुसपैठ हमारे देश के लिए बड़ी समस्या रही है. ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. विभिन्न पार्टियों और गठबंधनों की सरकारें रही हैं, लेकिन सबकी एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी बनती है. उपमुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी है. सबकी यही कामना होती है कि किसी अन्य देश से आकर कोई व्यक्ति हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को या हमारे देश के संसाधनों को प्रभावित न करे. हमारे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार हमारे नागरिकों का है. सरकार को जहां भी कमियां और गड़बड़ियां दिखेंगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.

RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने कहा है कि जिन लोगों ने घुसपैठियों के कागजात बनाए हैं, उनको हम श्मशान घाट तक नहीं छोड़ेंगे तो 20 वर्ष में शासन किसका था? सत्ता में तो एनडीए है. विभाग भी उन्हीं के पास रहा है, तो जिन लोगों ने अगर गलत किया है तो कार्रवाई की जानी चाहिए. घुसपैठियों को किसने दस्तावेज मुहैया कराई? किसने वैध कराई? हालांकि, SIR में तो कोई घुसपैठिया मिला नहीं-बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली कोई नहीं मिला. बावजूद अगर यह कह रहे हैं, तो दिखाएं और कार्रवाई भी करें.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि विजय सिन्हा जी बयान-वीर हैं. एक पर एक बयान देते रहते हैं. वह विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तब भी बयान दे रहे थे. पिछली बार डिप्टी सीएम थे तब भी बयान दे रहे थे. अभी डिप्टी सीएम हैं तब भी बयान दे रहे हैं. कर क्या रहे हैं महाराज आप? एक काम आपका धरातल पर तो दिखाई नहीं दिया. बयान कम और काम ज्यादा कीजिए. लोग अब आप पर हंस रहे हैं.

