'अप्पू और पप्पू में से एक विदेश जाएगा और दूसरा...', एग्जिट पोल के नतीजों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने महागठबंधन को घेरा

Bihar Chunav 2025 Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया है. सिन्हा ने कहा, 'मैं बिहार के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक बार फिर विकास की गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का अवसर दिया है. बिहार की जनता ने राजद और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाया है, जो केवल वादों की राजनीति में व्यस्त थे. अब बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि झूठी घोषणाओं की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि काम करने वालों को ही मौका मिलेगा.'

उन्होंने आगे कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. विपक्ष द्वारा एग्जिट पोल को नकारने पर विजय कुमार सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा, 'पहले उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, फिर ईवीएम पर सवाल उठाया और अब एग्जिट पोल को झूठा बता रहे हैं. सच यह है कि वे हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं.' उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ बहाने ढूंढते रहते हैं. अब स्थिति यह है कि 'अप्पू और पप्पू' में से एक विदेश जाएगा और दूसरा दिल्ली-बिहार की चिंता किसी को नहीं है. जब सत्ता में नहीं रह पाते, तो जनादेश पर भी भरोसा नहीं करते. सिन्हा ने कहा कि जनता ने विपक्ष के झूठ और भ्रम की राजनीति को समझ लिया है. बिहार अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है. विकास, रोजगार और स्थिरता ही आने वाले दिनों की पहचान होगी.

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, 'जब पढ़े-लिखे लोग समाज की सेवा करने के बजाय आतंकवादियों के साथी बन जाते हैं, तब सोचने का समय आ गया है. यह केवल चार अपराधियों की बात नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो उन्हें संरक्षण देते हैं.' सिन्हा ने कहा कि ऐसी मानसिकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समाज को भी जागरूक रहना होगा. उन्होंने कहा, 'आतंक और असामाजिक तत्वों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कानून अपना काम करेगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी.'

-आईएएनएस

