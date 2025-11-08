'नहीं चाहिए कट्टा-रंगदार वाली सरकार', डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिलाई लखीसराय घटना की याद

Bihar Chunav 2025: बिहार के उप-मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि अब जब अवध, मगध और मिथिला एक हो गए हैं, तो यह त्रिवेणी संगम बन गया है और इससे हर बिहारी को अमृत मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी की सीतामढ़ी रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, 'डबल इंजन वाली सरकार के साथ, बिहार विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. सुशासन राज्य को समृद्धि की ओर ले जा रहा है. लोग इसी के अनुरूप वोट दे रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि बिहार अब अराजकता का शिकार नहीं होगा और 'जंगलराज' से 'गुंडाराज' में नहीं बदलेगा. विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा, 'विपक्ष के नेता खुद मगध में हार रहे हैं. अब जब अवध, मगध और मिथिला एक हो गए हैं, तो यह त्रिवेणी संगम बन गया है और इससे हर बिहारी को अमृत मिलेगा.' उन्होंने कहा कि कोई भी बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा, कोई अपमान और कोई बदनामी नहीं कर पाएगा. इससे पहले, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीतामढ़ी में आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है. विजय कुमार सिन्हा ने कहा, 'जनता के उत्साह और विश्वास ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास की गंगा बह रही है, बिहार आगे बढ़ रहा है. आज बिहार को कट्टा, रंगदार, अपहरण और फिरौती वाली सरकार नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार और रोजगार वाली सरकार चाहिए.' वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चुनाव प्रचार के बीच सीतामढ़ी में भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की. इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई.

