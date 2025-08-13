'शकुनि और दुर्योधन के पुत्रों को सबक सिखाने का आ गया समय', डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का खुला चैलेंज

Deputy CM Vijay Sinha: बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 13 अगस्त, 2025 दिन बुधवार को पटना में प्रेस कांफ्रेंस किया. इस दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि दो दिन पहले जो पैसा लेकर जमीन बांटने वाले कांग्रेस और आरजेडी हमारे डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं. कई तरह के आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है. मैंने चुनाव आयोग को नोटिस का जवाब दे दिया है. पटना का epic no मेरा हट गया है. उन्होंने आगे कहा कि शकुनि और दुर्योधन के पुत्रों को सबक सिखाने का समय आ गया है, जिस भाषा में जवाब चाहिए, उस भाषा में जवाब देंगे. जिस भाषा में तुम समझोगे उस भाषा में समझायेंगे, जहां बोलोगे, वहां समझायेंगे.

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि मेरी डिग्री की जांच भी करा लों, लालू यादव और राबड़ी देवी अपने पुत्रों के उम्र और डिग्री पर बयान क्यों नहीं देते हैं? उन लोगों ने मेरे उम्र पर सवाल उठाया था, जिनके राज में छात्रों को ग्रेजुएशन की डिग्री 6 साल में मिलता था. हमारी डिग्री पर आरजेडी और कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं उनको मैं दिखा देता हूं डिग्री, मेरा मैट्रिक का डिग्री है, जिसने हिसाब से 2024 में 57 वर्ष मेरा डिग्री के हिसाब से उम्र रहा है. हिम्मत तो आरजेडी वालों अपना डिग्री बताओ.

विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के उम्र को लेकर सवाल उठाया. उन्होंन कहा कि बड़ा भाई छोटा हो जाता है और छोटा बड़ा, हिम्मत है तो वो डिग्री दिखाएं. बिहार जंगलराज के अराजकता में नहीं जाएगा. गलत बयानबाजी करने वालो के खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही भी करवायेंगे. मैं जो कहता हूं, करता हूं. विजय सिन्हा ने कहा मैं तेजस्वी यादव को लीगल नोटिस भेजूंगा. चुनाव आयोग को मैंने डॉक्यूमेंट लगा कर दो पेज का जवाब दिया है.

रिपोर्ट: निषेद कुमार

