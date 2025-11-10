'राजद के स्लीपर सेल का काम', खुद पर हुए हमले पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का सनसनीखेज दावा

Bihar Chunav 2025: दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने NDA की जीत का दावा करते हुए कहा कि पहले चरण में जनता ने जिस विश्वास के साथ मतदान किया है, वही रुझान दूसरे चरण में भी दिखाई देगा. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अपने सम्मान और भविष्य को लेकर सजग है. जनता ने महागठबंधन की नीयत, उनके व्यवहार और अराजक प्रवृत्ति को देखा है, इसलिए NDA को भारी समर्थन मिल रहा है.

विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि पहले चरण में महागठबंधन समर्थित लोगों ने कई बूथों पर अराजकता फैलाने की कोशिश की. उनके अनुसार, पोलिंग एजेंटों को बूथ पर बैठने नहीं दिया गया, वोटरों को रोकने का प्रयास किया गया और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की साजिश की गई. उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में कई स्थानों पर उनके सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों पर हमला किया गया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई.

ये भी पढ़ें: बांका में थमा चुनावी शोर! अब 14.51 लाख मतदाता तय करेंगे 58 प्रत्याशियों की किस्मत

Add Zee News as a Preferred Source

यादव वोटरों को लेकर पूछे गए सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि यादव समाज उनके खिलाफ है. उन्होंने दावा किया कि यादव समुदाय के लोग भी NDA के साथ हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रचार के दौरान गोवर्धन यादव के बच्चे के साथ मारपीट की गई. उनका कहना है कि किसी भी समुदाय में 5–10% लोग ही माहौल बिगाड़ते हैं, जबकि 90% लोग शांतिप्रिय और विकास चाहने वाले हैं.

विजय सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि महागठबंधन और RJD समर्थित लोग स्लीपर सेल बनाकर विभिन्न जिलों में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सड़क का टेंडर जारी होने और काम शुरू रहने के बावजूद उस मुद्दे को बहाना बनाकर हमला किया गया. सोशल मीडिया पर प्रायोजित एजेंडा चलाकर जातीय तनाव पैदा करने और प्रधानमंत्री के परिवार पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सांस चलेगी, वह गुंडाराज और अराजकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे.

इनपुट: सन्नी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!