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जब अतिक्रमण हो रहा था तब कहां थी सरकार? देव ज्योति का तीखा सवाल

Bihar News: विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस अभियान के नाम पर गरीबों और दलितों को बेघर किया जा रहा है. साथ ही सरकार से मांग की कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए.

Written By  Swapnil Sonal|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:00 PM IST

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जब अतिक्रमण हो रहा था तब कहां थी सरकार? देव ज्योति का से तीखा सवाल
जब अतिक्रमण हो रहा था तब कहां थी सरकार? देव ज्योति का से तीखा सवाल

Bihar News: विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता देव ज्योति ने आज प्रदेश में अतिक्रमण हटाने के नाम पर चल रही कार्रवाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गरीबों और दलितों के खिलाफ अन्यायपूर्ण है और इसे प्रशासनिक कार्रवाई कम, बल्कि दबंगई ज्यादा कहा जाना चाहिए. देव ज्योति ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार विकास और जनकल्याण की बजाय बुलडोजर की राजनीति पर ज्यादा जोर दे रही है, जिसका सीधा असर समाज के कमजोर तबकों पर पड़ रहा है.
‎उन्होंने कहा कि हर इंसान के लिए उसका आशियाना बेहद कीमती होता है, चाहे वह छोटा हो या कच्चा, ऐसे में सरकार को यह समझना चाहिए कि जो गरीब लोग वर्षों से किसी जमीन पर रह रहे हैं, वे मजबूरी में ही ऐसा कर रहे हैं, न कि शौक से. उनके पास न तो जमीन है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था. ऐसे में उन्हें बेघर करना किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता.

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‎‎उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध करा दे. गरीबों के आशियाना छीनने के बजाए सरकार उनको घर मुहैया कराए. उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार जिस अतिक्रमण की बात कर रही है तो जब अतिक्रमण हो रहा था, तब सरकार नहीं थी क्या? उस समय रोका क्यों नहीं गया?

‎वीआईपी के नेता देव ज्योति ने कहा कि अतिक्रमण कहीं तो दरियादिली का नाम है, कहीं दर्द का आगाज है. कहीं रौबदार लोगों की आवाज है तो कहीं कमजोरों की चीख. कहीं जबरदस्ती का अंदाज है तो कहीं बेबसी का आलम. यह मजबूरी की कहानी है. उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन क्या गरीबों के आशियाना उजाड़कर ही या उन्हें बेघर करके ही बिहार स्वच्छ प्रदेश बनेगा?

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