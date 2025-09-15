Bihar Politics: 'डबल इंजन सरकार से हो रहा विकास, विपक्ष कर रहा दुष्प्रचार', चिराग पासवान का बड़ा बयान
Bihar Politics: 'डबल इंजन सरकार से हो रहा विकास, विपक्ष कर रहा दुष्प्रचार', चिराग पासवान का बड़ा बयान

Bihar Politics: चिराग पासवान ने विपक्ष पर करा वार. कहां चुनाव के समय में विपक्ष ऐसी ही राजनीति करेगा. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार में करे विकास की भी जमकर तारीफ की.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 15, 2025, 05:17 PM IST

केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान

Bihar Politics: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें राज्य का विकास नहीं दिख रहा है. उन्होंने विपक्ष के राजधानी पटना में उद्योग नहीं लगाए जाने को लेकर लगाए गए पोस्टर पर कहा कि चुनाव का समय है और विपक्ष इस तरह की राजनीति करेगा.

आज पटना एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है. बिहार को दो एम्स दिए गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार बिहार आए हैं उतनी बार हजारों-करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार को समर्पित करके गए हैं. कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है. अब तो बात सिर्फ शिलान्यास की नहीं है, कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जा चुका है.

उन्होंने कहा, विकसित बिहार के जिस संकल्प के साथ हमलोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प और मुहिम का मजबूती के साथ प्रधानमंत्री द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है. डबल इंजन सरकार का लाभ बिहार और बिहारियों को दिखने लगा है. ऐसे में विपक्ष को जो कहना है, कहे, हमलोग जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में बिना भटके हमलोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं.

भारत-पाकिस्तान के मैच में भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने को लेकर लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि यदि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और वही लोग आपके परिवार के सदस्यों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं, तो ऐसी तस्वीरें निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को आहत कर सकती हैं.

उन्होंने कहा, खेल खेला जाना था और हमारे खिलाड़ियों ने इसका समान रूप से सम्मान किया और उस खेल को उसी भावना से खेला. जीतकर, हमारे खिलाड़ियों ने निश्चित रूप से उन पीड़ितों का सही मायने में सम्मान किया.

रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई में एशिया कप के एक मुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से हार दी. मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए कुछ देर तक इंतजार भी किया, लेकिन मैदान में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं पहुंचा. कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे भारत को जीत दिलाने के बाद सीधे ड्रेसिंग रूम लौट गए थे.

ये भी पढे़ं: तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, एंबुलेंस कर्मियों का मानदेय 540 रुपये करने का किया ऐलान

इनपुट: आईएएनएस

इनपुट: आईएएनएस

