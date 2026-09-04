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बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पदभार देवेश कुमार ने संभाला, दीपक प्रकाश के लिए छोड़ा था MLC पद

Devesh Kumar: बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पदभार देवेश कुमार ने संभाला लिया है. इस दौरान योजना और विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एन. विजयलक्ष्मी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया. बता दें कि उन्होंने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के विधानमंडल में प्रवेश का रास्ता बनाने के लिए परिषद से इस्तीफा दे दिया था.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 04, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:37 PM IST
बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पदभार देवेश कुमार ने संभाला, दीपक प्रकाश के लिए छोड़ा था MLC पद
Image Credit: बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पदभार देवेश कुमार ने संभाला

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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