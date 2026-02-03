Dhanbad News: झरिया विधायक रागिनी सिंह के समर्थन में उतरे सरयू राय, बोले- घटना शर्मनाक, ऐसे डराया नहीं जा सकता

Dhanbad News: धनबाद की झरिया विधानसभा सीट से रागिनी सिंह के आवास पर रविवार देर रात बमबारी की गई. मामले को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने धनबाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि धनबाद में जिला पुलिस की नहीं चलती है, वहां अपराधियों की सरकार चलती है. किसी ऐसे दबंग द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पकड़ रखता है. सबसे शर्म की बात तो ये है कि महिला विधायक के घर बम फेंक कर अपनी दबंगई दिखाई जा रही है.

धनबाद में इस तरह की घटनाएं आम

उन्होंने आगे कहा कि धनबाद में मेयर का चुनाव होने वाला है और उसी को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देकर दबाव बनाया जा रहा है. धनबाद में इस तरह की घटनाएं आम बात हो चुकी है, राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई करना चाहिए. क्योंकि धनबाद की जिला पुलिस इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कुछ काम नहीं कर सकती है.

सिंह मेंशन के बाहर बमबारी

बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना है. इसी बीच 1 फरवरी की रात झरिया सीट से विधायक रागिनी सिंह के आवास पर बमबाजी की घटना हुई. रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच बाइक सवार अपराधियों ने सिंह मेंशन पर दो बम फेंके. एक बम गेट के अंदर ब्लास्ट हुआ तो वही दूसरा बाहर गिरा. राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. बमबाजी की घटना के बाद सिंह मेंशन में अफरातफरी का माहौल हो गया.

यह भी पढ़ें: Dhanbad News: सिंह मेंशन पर देर रात बमबाजी में बाल-बाल बचा परिवार, झरिया विधायक ने कहा- डराने की साजिश सफल नहीं होगी

वही, सोमवार (2 फरवरी) को मीडिया से बातचीत में संजीव सिंह ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे वे परिवार के साथ बाहर बैठे थे. जैसे ही वे घर के अंदर गए, उसी दौरान किसी ने बम फेका. घटना की सूचना तत्काल जिले के एसएसपी को दी गई. सूचना पर सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने पूरे परिसर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि बमबाजी कर डराने की कोशिश करने वालों की साजिश कभी सफल नहीं होगी.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा