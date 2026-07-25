/सम्राट चौधरी की सरकार के 100वें दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बिहार बीजेपी समझ नहीं पा रही कि जश्न मनाएं या मातम

बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं. पार्टी की ओर से 100 दिन की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है और पूरे स्टेट में जश्न की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर इसी दिन दिल्ली से एक ऐसी खबर आई, जिससे भगवा कैंप में मायूसी छा गई. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके लिए पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का धरना-प्रदर्शन चल रहा था. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भाजपाई खेमा परेशान दिख रहा है. बिहार भाजपा के संगठन और चुनावी रणनीति की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में ही थी. अब भाजपाई समझ नहीं पा रहे हैं कि 100 दिन की उपलब्धियां मनाएं या धर्मेंद्र प्रधान के लिए मातम करें?