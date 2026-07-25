/सम्राट चौधरी की सरकार के 100वें दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बिहार बीजेपी समझ नहीं पा रही कि जश्न मनाएं या मातम

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बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं. पार्टी की ओर से 100 दिन की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है और पूरे स्टेट में जश्न की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर इसी दिन दिल्ली से एक ऐसी खबर आई, जिससे भगवा कैंप में मायूसी छा गई. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके लिए पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का धरना-प्रदर्शन चल रहा था. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भाजपाई खेमा परेशान दिख रहा है. बिहार भाजपा के संगठन और चुनावी रणनीति की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में ही थी. अब भाजपाई समझ नहीं पा रहे हैं कि 100 दिन की उपलब्धियां मनाएं या धर्मेंद्र प्रधान के लिए मातम करें?
जश्न के मौके पर लग गया 'ग्रहण'
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में 15 अप्रैल, 2026 को भाजपा ने बिहार में अपनी सरकार बनाई थी. यह पार्टी के लिए मील का पत्थर था. इस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार की उपलब्धियों को पटना से लेकर जिला और ब्लॉक लेवल तक पहुंचाना था. इसका खाका भी तैयार कर लिया गया था. खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 दिन पूरे होने पर प्रेस के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन दोपहर बाद दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जिससे इस पूरी कवायद को नजर सी लग गई. बिहार भाजपा के जो नेता 100 दिनों के काम का ढोल पीट रहे थे, वो अब सफाई देने का काम करते दिख रहे हैं.
बिहार भाजपा के लिए स्पेशल हैं प्रधान
धर्मेंद्र प्रधान को भले ही बतौर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना पड़ा हो, लेकिन बिहार में भाजपा की आज जो अपनी सरकार है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा हाथ है. प्रधान को पार्टी का सबसे बड़ा ट्रबलशूटर माना जाता है. बिहार के चुनावी राजनीति में प्रदेश संगठन के असंतोष को साधने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीट शेयरिंग और पावर शेयरिंग का फॉर्मूला बनाने में भी धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी भूमिका निभाई थी.
कार्यकर्ता असमंजस में, अब क्या करें?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भाजपा कार्यकर्ता अब असमंजस में हैं कि वे 100 दिन के काम का प्रचार करें या नहीं. भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में मायूसी छाई हुई है. प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पार्टी में नितिन नवीन की टीम के गठन को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है. इसके साथ ही चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जल्द ही बड़ा फेरबदल किया जा सकता है.