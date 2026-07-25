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सम्राट चौधरी की सरकार के 100वें दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बिहार बीजेपी समझ नहीं पा रही कि जश्न मनाएं या मातम

बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत में धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी भूमिका निभाई थी. सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के चयन में उनकी ओर से की गई कोशिशें एनडीए की धमाकेदार जीत के रूप में सामने आई थी.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 25, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:31 PM IST
सम्राट चौधरी की सरकार के 100वें दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बिहार बीजेपी समझ नहीं पा रही कि जश्न मनाएं या मातम
Image Credit: धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व शिक्षा मंत्री (File Photo)

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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