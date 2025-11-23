Bihar Politics: 'सिक्सर के 6 गोली...' क्या पवन सिंह ने गाया था ये गाना? तेजस्वी ने भेजा लीगल नोटिस तो सियासत गरमाई

Tejashwi Yadav News: बिहार चुनाव में राजद की शर्मनाक हार में कुछ गानों का अहम योगदान रहा. अब इनके खिलाफ तेजस्वी यादव ने लीगल नोटिस भेजने का काम किया है, जिस पर अब सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है.
Tejashwi Yadav Legal Notice To Bhojpuri Singers: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के पीछे कुछ भोजपुरी गानों की अहम भूमिका रही. राजद के चुनाव प्रचार में कुछ उत्तेजक गानों का इस्तेमाल किया और पीएम मोदी ने इसे बड़ा मुद्दा दिया, जिसका नतीजा अब सबके सामने है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी हार के लिए इन गानों को दोषी माना है, जिसके बाद उन्होंने करीब एक दर्जन भोजपुरी सिंगरों को कानूनी नोटिस भेज दिया है. राजद नेता का आरोप है कि इन सिंगरों ने बिना अनुमति के राजद पार्टी और तेजस्वी यादव के नाम का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं चुनाव अभियान के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे गाने सोशल मीडिया पर वायरल किए गए. कई गानों में हिंसक, उकसाऊ और अराजकता फैलाने वाले डायलॉग शामिल थे. तेजस्वी यादव ने सभी सिंगरों को कानूनी नोटिस भेजते हुए पूछा है कि उनकी अनुमति के बिना पार्टी और उनके नाम का इस्तेमाल क्यों किया गया?
इस पर सियासत भी शुरू हो गई है. इस मामले में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कानूनी नोटिस भेजने का आपको अधिकार है, लेकिन इतिहास के उन पन्नों का आलोकन कर लीजिए, जब आप यात्रा में निकले थे और उस समय आपके कार्यकर्ता वही गाने को बजा रहे थे. कृपया करके उनको भी नोटिस भेज दीजिए. तब होगा कि आप राजनीति में पारदर्शी हैं. नहीं तो ऐसे में लगेगा कि आप विषधर की तरह राजनीति में काम कर रहे हैं. जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि इस हार के सबसे बड़े गुनहगार तेजस्वी यादव हैं. बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद में कहा कि जब उनकी यात्रा निकली थी, तब वह गाना बज रहा था तो उनको अच्छा लग रहा था और हार गए हैं तो ठीकरा फोड़ रहे हैं. यह कहीं से उचित नहीं है, हारने पर यह लोग बौखलाहट में हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं.
वहीं इस पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि 'सिक्सर के 6 गोली सीने में...', ये प्रधानमंत्री जी की चुनावी भाषणों में चला करता था और इसके गायक, उन्हीं के पार्टी के पवन सिंह हैं. उन्होंने यह गाना गाया है. इस गाने को भाजपा ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ इस्तेमाल किया है. उन्होंने पूछा कि 'लाठिए के जोर पर लालटेन का...' गाना कौन गाया? मिश्रा जी ने वादा किया, गाए. इल्जाम राजद पे आया. तो आपको उन गायकों के चरित्र का भी एक बार अवलोकन करना चाहिए. चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना सफेद झूठ बोल कर निकल जाते हैं कि भाई जी का शासन आएगा, तो सिक्सर के 6 गोली सीने में लगेंगे. ये कितनी भद्दी, 'बिलो द बेल्ट' टिप्पणी थी. हम लोगों ने कोई इसका उत्तर नहीं दिया. पर अब तो लगता है कि उन सभी लोगों को नोटिस करके, उन्हीं से स्पष्टता करनी चाहिए कि किस पार्टी के लिए आपने गाया है? इसलिए सबको नोटिस भेजा जा रहा है.