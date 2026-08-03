/इलाहाबाद 1988 से बांकीपुर 2026: क्या प्रशांत किशोर ने बिहार से दे दिया VP सिंह जैसा बड़ा सियासी संदेश?

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बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की चुनावी जीत से सनसनी मची हुई है, क्योंकि जिस नेता की पार्टी जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यानी करीब एक साल पहले बुरी तरह हारी हो और कई प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई हो. वह नेता 3 अगस्त, 2026 दिन सोमवार को सूबे की सियासत का नया सरताज बनकर उभरता है. दरअसल, प्रशांत किशोर ने आज सिर्फ बांकीपुर का चुनाव मैदान ही नहीं जीता है, बल्कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का गढ़ रहे बांकीपुर में अपना झंडा फहराकर कुछ-कुछ वैसा ही मैसेज दिया है जैसे 1988 में 16 जून को इलाहाबाद के उपचुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस को मैसेज दिया था.
1988 के इलाहाबाद उप-चुनाव जैसी हलचल
तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वह मैसेज ग्रहण करने की जरा भी कोशिश नहीं की, अपने अहंकार में डूबी रही, क्योंकि राजीव गांधी न भूतों ना भविष्यति वाली स्थिति में 415 लोकसभा सीट जीतकर प्रधानमंत्री बने थे. मगर, अमिताभ बच्चन के इस्तीफे से खाली हुई इलाहाबाद की संसदीय सीट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी जीत दर्ज कर उस उपचुनाव में एक बहुत ही गंभीर संदेश कांग्रेस को दे दिया था. कुछ वैसा ही संदेश क्या आज बिहार के बांकीपुर से भी उठ रहा है? तमाम लोगों को वह संदेश समझ में भी आ रहा है?
बिहार में जनसुराज का झंडा लहराया
प्रशांत किशोर तमाम पार्टियों के लिए सिर्फ रणनीतिकार ही नहीं रहे, अब यह चुनाव जीत कर जिस तरह से जनसुराज का झंडा लहराया है. उन्होंने साबित किया है कि प्रशांत किशोर अब सिर्फ राजनीति के थ्योरी के ही मास्टर नहीं है, बल्कि प्रेक्टिकल करके जमीन पर भी अपनी थ्योरी को साबित कर सकते हैं, अपना झंडा लहरा सकते हैं... और कई दशक से जिनका झंडा गड़ा हुआ था. इस क्षेत्र में उसका झंडा उखाड़ भी सकते हैं. लगभग जीत चुके प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए, तो उनकी विनम्रता ने आम बिहारी का दिल जीतने की भी भरपूर कोशिश की, और उसमें प्रशांत किशोर के साथ ही उनकी पत्नी का बयान भी बहुत मायने रखता है.
बीजेपी हाईकमान या पीएम मोदी पर पीके ने सीधा हमला नहीं किया
प्रशांत किशोर ने बीजेपी हाईकमान या पीएम मोदी पर कोई सीधा हमला नहीं किया, बल्कि बड़ी विनम्रता से राष्ट्रीय मीडिया पर सिर्फ इतना ही कहा कि बिहार को कोई अच्छा नेतृत्व दें, ताकि बिहार में पलायन का जो सिलसिला बना हुआ है. यहां के लोग बिहार के बाहर जाकर जो रोजगार ढूंढते हैं, उस पर रोक लग सके.
प्रशांत किशोर की इस विनम्रता ने हर बिहारी को प्रभावित किया
सम्राट चौधरी ने अपने छोटे से कार्यकाल में ही साबित कर दिया है कि उनमें वह सामर्थ नहीं है. न ही उनमें वह दृष्टि है ना ही वह उस तरह के योजनाकार हैं, जो बिहार की इस समय की गंभीर जरूरतों को पूरा कर सके. प्रशांत किशोर की इस विनम्रता ने हर बिहारी को प्रभावित किया है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल की तरह बीजेपी हाईकमान या मोदी जी पर उस तरह के तीखे हमले नहीं किए हैं, बल्कि अपनी बातों में सिर्फ बिहार की चिंता जताई है.