/इलाहाबाद 1988 से बांकीपुर 2026: क्या प्रशांत किशोर ने बिहार से दे दिया VP सिंह जैसा बड़ा सियासी संदेश?

बिहार में जनसुराज का झंडा लहराया

प्रशांत किशोर तमाम पार्टियों के लिए सिर्फ रणनीतिकार ही नहीं रहे, अब यह चुनाव जीत कर जिस तरह से जनसुराज का झंडा लहराया है. उन्होंने साबित किया है कि प्रशांत किशोर अब सिर्फ राजनीति के थ्योरी के ही मास्टर नहीं है, बल्कि प्रेक्टिकल करके जमीन पर भी अपनी थ्योरी को साबित कर सकते हैं, अपना झंडा लहरा सकते हैं... और कई दशक से जिनका झंडा गड़ा हुआ था. इस क्षेत्र में उसका झंडा उखाड़ भी सकते हैं. लगभग जीत चुके प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए, तो उनकी विनम्रता ने आम बिहारी का दिल जीतने की भी भरपूर कोशिश की, और उसमें प्रशांत किशोर के साथ ही उनकी पत्नी का बयान भी बहुत मायने रखता है.