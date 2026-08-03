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इलाहाबाद 1988 से बांकीपुर 2026: क्या प्रशांत किशोर ने बिहार से दे दिया VP सिंह जैसा बड़ा सियासी संदेश?

Prashant Kishor: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज ने जीत का परचम लहराया है. सियासी हलकों में अब इस बात की चर्चा होने लगी कि 1988 के इलाहाबाद उपचुनाव संदेश भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत किशोर ने दिया है. इसी तरह इलाहाबाद के उपचुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस को हरा दिया था और सियासी मैसेज दिया था.

Written ByShailendra
Published: Aug 03, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:36 PM IST
इलाहाबाद 1988 से बांकीपुर 2026: क्या प्रशांत किशोर ने बिहार से दे दिया VP सिंह जैसा बड़ा सियासी संदेश?
Image Credit: (Photo-AI) बांकीपुर में जन सुराज का परचम

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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