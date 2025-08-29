'भागवत जी कुंवारे हैं, दूसरों को सलाह देना बंद करें', दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला, चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल
'भागवत जी कुंवारे हैं, दूसरों को सलाह देना बंद करें', दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला, चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

Digvijay Singh on Mohan Bhagwat: दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा की और कहा कि कांग्रेस कभी निजी परिवार पर अपशब्द नहीं कहती. उन्होंने मोहन भागवत के बयानों पर भी निशाना साधा और कहा कि तपस्वी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार और देश की आवाज को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:55 PM IST

दिग्विजय सिंह
दिग्विजय सिंह

Digvijay Singh on Mohan Bhagwat: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के विभाग की तरह काम कर रहा है और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए.

दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा को देशभर से बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है. लेकिन उनका मानना है कि असल मुद्दा केवल समर्थन का नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट की पारदर्शिता का है. उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का सही तरीके से विशेष पुनरीक्षण होना चाहिए और जिनके नाम काटे गए या जोड़े गए हैं, उनका सही आकलन जरूरी है.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि VVPAT स्लिप हर मतदाता को हाथ में मिलनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वोट सही जगह गया है या नहीं. साथ ही उन्होंने वोटों की गिनती को लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार बताया और कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं का नाम काटना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति कभी भी निजी परिवार पर अपशब्द कहने की नहीं रही है. उन्होंने मांग की कि दोषी की पहचान कर कार्रवाई होनी चाहिए.

उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'भागवत जी कुंवारे हैं, उन्हें दूसरों को सलाह देना बंद करना चाहिए.' वहीं आरक्षण पर भागवत के समर्थन को लेकर कहा कि बिहार के युवा जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं.

दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को जनता की आवाज बताया. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी तपस्वी हैं और तेजस्वी युवा नेता. जब तपस्वी और तेजस्वी एक साथ हैं तो बिहार और देश की जनता की आवाज और भी बुलंद होगी.'

इनपुट- सुन्दरम

ये भी पढ़ें- 'मुहब्बत की दुकान' लेकर चले थे राहुल गांधी पर भाषा और बोली में तो नफरत झलक रही है!

;