दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और आडवाणी के उदाहरण से राहुल गांधी को दिखाया आईना: जदयू प्रवक्ता

Bihar News: JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भाजपा और पीएम मोदी की तारीफ में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और आडवाणी के उदाहरण से राहुल गांधी को आईना दिखाया है. राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीर के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आईना दिखाया है. उनका इशारा है कि कोई भी पार्टी सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस पार्टी में नेता कोई भी हो, सत्ता एक ही परिवार के पास है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक परिवार के बाहर कुछ नहीं सोचा जाता है. कभी भी संगठन के चुनाव ईमानदारी से नहीं हुए. जदयू प्रवक्ता ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने गैर-जरूरी मुद्दों का भी हवाला दिया, जिनकी वजह से अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस को हार मिली. इससे स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में बिखराव की पटकथा लिखी है. बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि आज बांग्लादेश को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है. बेरहमी से हत्याएं, विरोध प्रदर्शनों के दौरान लोगों और लोगों पर हमले व आगजनी ने बहुत चिंताएं पैदा कीं. भारत सरकार ने भी कठोरता के साथ बांग्लादेशी सरकार को अपने रुख से अवगत कराया है.

राजीव रंजन प्रसाद ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की अर्जी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए. पहले भी कई मौकों पर उन्होंने सेंट्रल एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे. हालांकि, सीबीआई ने एक अपील पिटीशन दायर की है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है. हम सभी रेप पीड़िता के लिए इंसाफ चाहते हैं. याचिका उसी दिशा में दायर की गई है. हमें उम्मीद है कि ऐसा फैसला आएगा जिससे पीड़िता को इंसाफ मिले.

-आईएएनएस