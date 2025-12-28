Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3056354
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और आडवाणी के उदाहरण से राहुल गांधी को दिखाया आईना: जदयू प्रवक्ता

Bihar News: JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद कहा कि दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और आडवाणी के उदाहरण से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आईना दिखाया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:32 PM IST

Trending Photos

दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और आडवाणी के उदाहरण से राहुल गांधी को दिखाया आईना: जदयू प्रवक्ता
दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और आडवाणी के उदाहरण से राहुल गांधी को दिखाया आईना: जदयू प्रवक्ता

Bihar News: JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भाजपा और पीएम मोदी की तारीफ में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और आडवाणी के उदाहरण से राहुल गांधी को आईना दिखाया है. राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीर के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आईना दिखाया है. उनका इशारा है कि कोई भी पार्टी सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस पार्टी में नेता कोई भी हो, सत्ता एक ही परिवार के पास है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक परिवार के बाहर कुछ नहीं सोचा जाता है. कभी भी संगठन के चुनाव ईमानदारी से नहीं हुए. जदयू प्रवक्ता ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने गैर-जरूरी मुद्दों का भी हवाला दिया, जिनकी वजह से अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस को हार मिली. इससे स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में बिखराव की पटकथा लिखी है. बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि आज बांग्लादेश को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है. बेरहमी से हत्याएं, विरोध प्रदर्शनों के दौरान लोगों और लोगों पर हमले व आगजनी ने बहुत चिंताएं पैदा कीं. भारत सरकार ने भी कठोरता के साथ बांग्लादेशी सरकार को अपने रुख से अवगत कराया है.

यह भी पढ़ें: 20 जनवरी तक नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है बीजेपी!

Add Zee News as a Preferred Source

राजीव रंजन प्रसाद ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की अर्जी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए. पहले भी कई मौकों पर उन्होंने सेंट्रल एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे. हालांकि, सीबीआई ने एक अपील पिटीशन दायर की है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है. हम सभी रेप पीड़िता के लिए इंसाफ चाहते हैं. याचिका उसी दिशा में दायर की गई है. हमें उम्मीद है कि ऐसा फैसला आएगा जिससे पीड़िता को इंसाफ मिले.

-आईएएनएस

TAGS

digvijay singhRajeev Ranjan Prasad

Trending news

digvijay singh
दिग्विजय सिंह ने PM मोदी और आडवाणी के उदाहरण से राहुल को दिखाया आईना: जदयू प्रवक्ता
Muzaffarpur News
कोलकाता की घास तो मोकामा की मिट्टी, नए अवतार में तैयार मुजफ्फरपुर का नेहरू स्टेडियम
Cyclist Samira Khan
37 देशों की साइकिल यात्रा और 11 पर्वत शिखरों को लांघकर हंटरगंज पहुंची समीरा खान
Bihar News
पुलिस-ग्रामीणों में झड़प: जवान की पिस्टल छिनी, वार्ड सदस्य समेत 5 गिरफ्तार
Darbhanga Fire News
दरभंगा में कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, 3 जिलों से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम
BJP MLA Shreyasi Singh
श्रेयसी सिंह का बेबाक अंदाज: शादी पर दिया जवाब और बिहार के युवाओं के लिए बताया प्लान
Bihar News
Patna News: 31 दिसंबर से पहले गाड़ी में लगा लें ये डिवाइस नहीं तो होगी कार्रवाई
Bagaha News
बगहा में ₹8 करोड़ का महा-साइबर स्कैम: शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लूट
Sasaram News
खेत में हार्वेस्टर चलाने आए दो युवकों ने 11 साल की बच्ची से किया सामूहिक दुष्कर्म
Bihar Train Late
भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण, तेजस, राजधानी समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट