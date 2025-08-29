PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई: दिग्विजय सिंह
Voter Adhikar Yatra: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है. शुक्रवार को यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:57 PM IST

दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता
Voter Adhikar Yatra: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है. शुक्रवार को यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे. इस दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिसने भी PM मोदी के खिलाफ गलत बयानी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

दिग्विजय सिंह ने दरभंगा में प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर कहा, किसने बयान दिया, इसकी जांच-पड़ताल करनी चाहिए. कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री के परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए. कांग्रेस की ऐसी संस्कृति नहीं रही है. जिसने भी टिप्पणी की है, उसे पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल

वहीं SIR की निष्पक्षता पर कहा, सवाल यह है कि बिहार में SIR पूरी निष्पक्षता के साथ हो रहा है या नहीं? अगर मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए या जोड़े जा रहे हैं, तो उसका आकलन सही तरीके से होना चाहिए. राहुल गांधी ने बहुत साधारण मांग रखी है कि हमें वो वोटर लिस्ट दे दीजिए, जिससे मशीन से हम पता लगा सकें कि किसी का नाम रिपीट तो नहीं है, किसी का पता फर्जी तो नहीं है, एक व्यक्ति के नाम कई जगह तो नहीं हैं. अगर इन सभी बातों की जानकारी चुनाव आयोग दे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी.

उन्होंने कहा, हर वोटर का अधिकार है कि उसका वोट रजिस्टर हो. दूसरा अधिकार यह है कि वह जिसे चाहे उसे वोट डाले. वहीं, तीसरा अधिकार है कि जिसको वोट दिया गया है, उसे वोट पड़ा या नहीं पड़ा ये जानना. हमारा चौथा अधिकार है कि वोट की गिनती होनी चाहिए. आयोग का कहना है कि इसमें बहुत समय लगेगा, जो गलत है. वे काउंटिंग टेबल बढ़ा दें, जिसके बाद पांच से छह राउंड में पूरी काउंटिंग हो जाएगी. हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि लोगों के वोट करने के अधिकार को छीना जाए और गुजरात के लोगों के वोट को यहां पर रजिस्टर किया जाए.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

digvijay singhVoter Adhikar Yatra

