Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3040526
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'विपक्ष के नेताओं को बिहार की जनता से सीखना चाहिए', कांग्रेस की SIR के खिलाफ रैली पर दिलीप जायसवाल का हमला

Bihar News: बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस की SIR के खिलाफ रैली पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं से सीखना चाहिए कि जब राज्य ने एसआईआर को स्वीकार किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:42 PM IST

Trending Photos

'विपक्ष के नेताओं को बिहार की जनता से सीखना चाहिए', कांग्रेस की SIR के खिलाफ रैली पर दिलीप जायसवाल का हमला
'विपक्ष के नेताओं को बिहार की जनता से सीखना चाहिए', कांग्रेस की SIR के खिलाफ रैली पर दिलीप जायसवाल का हमला

Bihar News: बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप जायसवाल ने SIR के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली पर करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को बिहार की जनता से सीखना चाहिए, जिसने एसआईआर प्रक्रिया का साथ देते हुए चुनाव में अपना फैसला दिया. दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश में सबसे पहले बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिससे मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया. बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने एसआईआर प्रक्रिया का साथ दिया. बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए, जिसमें जनता ने खुलकर मतदान किया."

'विपक्ष के इन नेताओं को जनता समझ रही है'
उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं से सीखना चाहिए कि जब राज्य ने एसआईआर को स्वीकार किया है और मतदाता सूची के शुद्धिकरण को सही माना है, तब ये लोग क्या कर रहे हैं? विपक्ष के इन नेताओं को जनता समझ रही है और पहचान रही है, इसीलिए विपक्षियों के हाशिए पर पहुंचने का समय आ चुका है." बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य का गृह विभाग सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में जुटा है. शनिवार को परेड के बाद बिहार पुलिस के साथ बड़ी संख्या में सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हुए हैं. उन्होंने फिर दोहराया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी राज्य में लगातार सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं.

यह भी पढ़ें: MLC बंशीधर ब्रजवासी की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, हत्या की साजिश का लगाया आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

'ट्रंप टैरिफ' पर दिलीप जायसवाल का रिएक्शन
'ट्रंप टैरिफ' पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि अमेरिका कितने भी प्रतिशत टैरिफ लगाए, भारत उस देश पर निर्भर नहीं है. भारत की अपनी आर्थिक नीति है, जिस पर चलते हुए देश काफी मजबूत हो चुका है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना भारत को 2047 तक 'विकसित राष्ट्र' बनाने का है. देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. हमारी कोशिश अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की है. दिलीप जायसवाल ने भाजपा संगठन को लेकर कहा कि आज पूरे देश में पार्टी का विस्तार हो रहा है और राज्यवार हम अपना ध्वज फहरा रहे हैं.

-आईएएनएस

यह भी पढ़ें: लालू यादव के आलीशान बंगले में सरकारी स्कूल खोलेगी नीतीश सरकार! सियासी पारा चढ़ा

TAGS

Dilip JaiswalBihar News

Trending news

Dilip Jaiswal
'विपक्ष के नेताओं को...', कांग्रेस की SIR के खिलाफ रैली पर दिलीप जायसवाल का हमला
Ranchi News
रांची: जमीनी विवाद में गैंगरेप केस में फंसा दिया, 50 हजार में महिला भी मान गई
Bihar air pollution
बिहार की दमघोंटू हवा! राजधानी के कई इलाकों का AQI सुधरा, हाजीपुर की स्थिति देखें
Garhwa News
चंद पैसों के लिए पिता ने 5 दिन के नवजात को बेचा, गढ़वा पुलिस को लगी भनक और फिर...
Lalu Yadav
लालू यादव के आलीशान बंगले में सरकारी स्कूल खोलेगी नीतीश सरकार! सियासी पारा चढ़ा
Neelkamal Singh
सोशल मीडिया पर छाया नीलकमल सिंह का गाना 'तितली शहर के', निरहुआ-रिचा की जोड़ी कमाल
Jamui News
नंगा करके दौड़ा-दौड़ा पीटा, जमुई में दलित युवक के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल
Pawan Singh
Laughter Chefs में 'बिहारी' स्वाद का तड़का, ठेकुआ खाकर पवन सिंह ने दिया ये रिएक्शन
Jharkhand SIR
झारखंड में SIR को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, BJP-राजद में जबरदस्त टकराव, यहां देखें
Petrol-diesel rate
बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर! पेट्रोल की कीमत घटी, डीजल के नए रेट जारी