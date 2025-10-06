Bihar Chunav: चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दिलीप जायसवाल ने किया बड़ा दावा, बोले- NDA की प्रचंड जीत तय

चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है. आयोग ने बताया कि चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

तारीखों की घोषणा के बाद बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता 14 नवंबर को एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय करेगी. उन्होंने दावा किया कि जनता ने हमेशा एनडीए पर विश्वास जताया है और इस बार यह विश्वास और मजबूत होकर सामने आएगा.

जायसवाल ने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगलराज के अंधकार से बाहर निकालकर विकास की राह पर आगे बढ़ाया है. सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की गई हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चुनावी जीत केवल जीत नहीं होगी, बल्कि बिहार को स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाने वाली ऐतिहासिक जीत होगी.

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगा. उनका दावा है कि युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग, सभी इस बार एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं.

जायसवाल ने कहा कि इस बार की जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए बिहार के स्वर्णिम भविष्य की गारंटी बनेगी. उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को केवल नतीजे घोषित नहीं होंगे, बल्कि जनता का ऐतिहासिक निर्णय सामने आएगा.

उन्होंने कहा कि बिहार की जागरूक जनता हमेशा लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे उत्साह से भाग लेती आई है. इस बार भी जनता विकास और सुशासन के पक्ष में अपना वोट देगी और आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाएगी.

इनपुट- आईएएनएस

