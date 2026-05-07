Dilip Jaiswal Profile: इतने पढ़े-लिखे हैं सम्राट सरकार के नए मंत्री दिलीप जायसवाल, डिग्रियां देखकर रह जाएंगे दंग

Dilip Jaiswal profile: आज 7 मई बिहार के लिए बेहद खास दिन है। आज सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है. सम्राट सरकार में कुल 32 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है. उसमें एक नाम दिलीप जायसवाल का भी है. ऐसा बताया जाता है कि दिलीप जायसवाल अमित शाह के करीबी नेताओं में से एक हैं. आज 7 मई को दिलीप जायसवाल ने भी सम्राट सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है, जिससे दिलीप जायसवाल के समर्थकों में खुशी का माहौल है.

दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े हुए हैं और बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. दिलीप कुमार जायसवाल का जन्म 3 दिसंबर 1963 को हुआ था. वह मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं. दिलीप जायसवाल की पढ़ाई-लिखाई की बात की जाए तो उन्होंने एमएससी, एमबीए, पीएचडी और एमफिल तक शिक्षा ग्रहण की है.

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दिलीप जायसवाल ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति में अपना करियर बनाया और भाजपा के एक सफल नेता बने. दिलीप जायसवाल नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शपथ ले चुके हैं, जिसमें उन्होंने उद्योग और सड़क निर्माण जैसे विभाग भी संभाल चुके हैं. इससे पहले वह बिहार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं.

वे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष (जुलाई 2024 - दिसंबर 2025) के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. दिलीप जायसवाल अब तक कुल तीन बार (2009, 2015, 2021) बिहार विधान परिषद (MLC) के सदस्य चुने जा चुके हैं.