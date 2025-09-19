गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को सेना के रूप में तैयार करने के दिए निर्देश : दिलीप जायसवाल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2929028
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को सेना के रूप में तैयार करने के दिए निर्देश : दिलीप जायसवाल

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कार्यकर्ताओं संग बैठक को अहम बताया. उन्होंने कहा कि चुनाव नेता नहीं कार्यकर्ता जिताते हैं. शाह ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति और जिम्मेदारी समझाई. साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति केवल बयानबाजी तक सीमित है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:35 PM IST

Trending Photos

दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा अध्यक्ष बिहार
दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा अध्यक्ष बिहार

Bihar Chunav 2025: बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 18 सितंबर को हुई पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विधानसभा चुनाव के लिहाज से सार्थक बताया. शुक्रवार को दिलीप जायसवाल ने कहा कि अमित शाह ने कार्यकर्ताओं संग हुई बैठक में यह बात साफ कर दी थी कि चुनाव नेता नहीं, बल्कि कार्यकर्ता जिताते हैं. ऐसी स्थिति में हमें जीत का श्रेय सही मायने में कार्यकर्ताओं को देना चाहिए. हमें कार्यकर्ताओं की अहमियत को समझना होगा. कार्यकर्ता जब जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं, तभी जाकर पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल तैयार हो पाता है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह संबोधन मुख्य रूप से सासाराम और बेगूसराय में हुआ, जिसमें उन्होंने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे काम करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि इस बार निश्चित तौर पर हमारी पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि प्रदेश की राजनीति को पार्टी के पक्ष में करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत की है.

ये भी पढ़ें: महिला आयोग की 24वीं वर्षगांठ पर CM नीतीश कुमार ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया

Add Zee News as a Preferred Source

दिलीप जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव नेता नहीं, बल्कि कार्यकर्ता जिताते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नेताओं को निर्देश दिया कि वे कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए एक सेना के रूप में तैयार करें. उन्होंने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और भाजपा बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी. प्रदेश की जनता इस बार एनडीए को लाने का मन बना चुकी है. प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से हमारे पक्ष में है.

दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनका हर बार फुस्स साबित हो जाता है. इन्हें जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है. सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए जो मन में आ रहा है, ये लोग बोल जा रहे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Patna Metro
पटना मेट्रो अभी बाकी है! चुनाव के ऐलान से पहले एक बार फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी
Bihar politics
राहुल गांधी की 'दावे करके गायब हो जाना' आदत है: राजीव रंजन
Bihar politics
राहुल गांधी की 'दावे करके गायब हो जाना' आदत है: राजीव रंजन
Jehanabad news
पंचायती राज अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने पंचायत सचिव को ठगा, एक लाख रुपये उड़ाए
bihar chunav 2025
राजेश राम बोले, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद नहीं
CM nitish kumar
महिला आयोग की 24वीं वर्षगांठ पर CM नीतीश कुमार ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया
Bihar politics
मुंगेर में NDA का शक्ति प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री बोले- 'हर घर पहुंचा विकास'
Pappu Yadav
राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव
ranchi crime news
रांची में पत्थर से कूचकर युवक की हत्या, सबूत छिपाने के लिए शव जलाया
Prashant Kishor
सम्राट, मंगल, दिलीप, अशोक और संजय जायसवाल, प्रशांत किशोर ने सभी को लपेट दिया
;