गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को सेना के रूप में तैयार करने के दिए निर्देश : दिलीप जायसवाल

Bihar Chunav 2025: बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 18 सितंबर को हुई पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विधानसभा चुनाव के लिहाज से सार्थक बताया. शुक्रवार को दिलीप जायसवाल ने कहा कि अमित शाह ने कार्यकर्ताओं संग हुई बैठक में यह बात साफ कर दी थी कि चुनाव नेता नहीं, बल्कि कार्यकर्ता जिताते हैं. ऐसी स्थिति में हमें जीत का श्रेय सही मायने में कार्यकर्ताओं को देना चाहिए. हमें कार्यकर्ताओं की अहमियत को समझना होगा. कार्यकर्ता जब जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं, तभी जाकर पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल तैयार हो पाता है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह संबोधन मुख्य रूप से सासाराम और बेगूसराय में हुआ, जिसमें उन्होंने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे काम करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि इस बार निश्चित तौर पर हमारी पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि प्रदेश की राजनीति को पार्टी के पक्ष में करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत की है.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव नेता नहीं, बल्कि कार्यकर्ता जिताते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नेताओं को निर्देश दिया कि वे कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए एक सेना के रूप में तैयार करें. उन्होंने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और भाजपा बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी. प्रदेश की जनता इस बार एनडीए को लाने का मन बना चुकी है. प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से हमारे पक्ष में है.

दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनका हर बार फुस्स साबित हो जाता है. इन्हें जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है. सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए जो मन में आ रहा है, ये लोग बोल जा रहे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

