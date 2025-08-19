'राजनीति कोई दुकानदारी नहीं है', राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा पर दिलीप जयसवाल का तंज

Voter Adhikar Yatra: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को उनपर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है. बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है. जब मामला कोर्ट में चल रहा है, तो रोड पर आकर राजनीति करना, नाटक करना और लोगों को भ्रमित करना दिखाता है कि उन्हें न्याय के घर, सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है. यही कारण है कि देश की जनता ने उन्हें नकार दिया है.

उन्होंने कहा, राहुल गांधी बिहार में जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें पार्टी के कुछ वर्कर को छोड़कर बिहार की जनता और मतदाता से कोई मतलब नहीं है. उनकी गाड़ी की हवा निकल गई और टायर पंचर हो गया. बिहार में उनकी स्थिति बहुत खराब है. उनके बिहार के कार्यक्रम को जनता ने नकार दिया है. राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है और जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही हो, तो उसके बाद रोड पर उतरने से बड़ा नाटक कुछ नहीं हो सकता.

दिलीप जायसवाल ने कहा, मैं बार-बार बोलता हूं कि राजनीति कोई दुकानदारी नहीं है. जिस तरह से 'इंडी' गठबंधन के लोग पूरे देश को टुकड़े-टुकड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश को विदेशी हाथों में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, इसको जनता समझ रही है. जनता को पसंद है कि सत्ता की बैचेनी में वे कुछ भी कर सकते हैं, चाहे देश विरोधी ताकतों को बढ़ाना हो या देश के अंदर लोगों का बंटवारा करना हो.

बता दें कि राहुल गांधी बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया है.

इनपुट: आईएएनएस

