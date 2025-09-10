उपराष्ट्रपति चुनाव में दी गई राष्ट्रहित को प्राथमिकता : दिलीप जायसवाल

Bihar Politics: उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है. उन्होंने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार और पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया है. बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी. उन्होंने कहा कि सभी मतभेदों से ऊपर उठकर लोग राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हैं, यही कारण है कि एनडीए उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक बहुमत मिला.

बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे एनडीए उम्मीदवार ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है. उनकी जीत इस बात का संकेत है कि भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था आज भी देश के लिए प्रतिबद्ध है. सभी मतभेदों से ऊपर उठकर लोग राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हैं और यही कारण है कि एनडीए उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक बहुमत मिला.

ये भी पढ़ें: विकास को लेकर विपक्ष भी बिहार सरकार पर सवाल नहीं उठा सकता: दिलीप जायसवाल

Add Zee News as a Preferred Source

दिलीप जायसवाल ने 'माई बहिन मान योजना' को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, माई बहिन मान योजना' एक ठगी योजना है. जनता समझती है कि राजद और कांग्रेस झूठे वादे कर रही है. महिलाओं से ऐसे फॉर्म भरवाकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि उन्हें पैसा तभी मिलेगा जब पार्टी चुनाव जीतेगी. हालांकि, नीतीश कुमार ने फैसला लिया और सभी मां-बहनों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का काम किया. उन्होंने आगे कहा, सितंबर में दो करोड़ 67 लाख महिलाओं के खाते में जीविका को भेज दिया जाएगा. मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी (विपक्ष) अब हवा निकल जाएगी.

तेजस्वी यादव ने मंगलवार को 'माई-बहिन मान योजना' को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था, हमारी पार्टी इस योजना के तहत फॉर्म भरवाने का काम जोर-शोर से कर रही है. हम न सिर्फ मां-बहन योजना के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, बल्कि युवाओं के लिए नौकरी के अवसर सुनिश्चित करने के लिए युवा संवाद फॉर्म भी भरवा रहे हैं. सरकार बनने पर हम इसे लागू करेंगे.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!