विकास को लेकर विपक्ष भी बिहार सरकार पर सवाल नहीं उठा सकता: दिलीप जायसवाल

Bihar Politics: बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि जिस तरह बिहार को विकसित बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने विकास योजनाओं की गति बढ़ाई है, उससे मैं खुद आश्चर्यचकित हूं. अब विपक्ष भी विकास को लेकर सरकार पर सवाल नहीं उठा सकता. मीडिया से बातचीत में ‎भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने राजद नेता तेजस्वी यादव के दबाव में योजनाओं को लागू करने के आरोपों पर कहा कि इसका मतलब वे हार गए हैं. सीएम नीतीश कुमार ने विकास में एक लंबी लकीर खींच दी है, इससे विपक्ष भी ढेर हो गया है. बिहार में विकास की नदियां बहा दी गई हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे. दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को बिहार आ रहे हैं और भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करेंगे. बिहार को पांच प्रक्षेत्रों में बांटा गया है और सभी क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

‎राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के गयाजी जाकर पिंडदान करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह सनातन का परिचय है. सनातन के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, वह यह दिखाता है. सनातन के प्रति सभी को श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए. ‎राजद नेताओं के सनातन के खिलाफ बयान दिए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट लेने के लिए कभी-कभी सनातन के विरोध में बोल देते हैं, लेकिन दिल में इनके सनातन है, जो दिख रहा है.

‎इधर, बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव के दबाव में घोषणाओं को लागू करने के आरोपों पर कहा कि सरकार सिर्फ जनता के दबाव में काम करती है. ये भ्रष्टाचारी लोग अपने फायदे के लिए ही सिर्फ बात करते हैं. नौकरी देकर जमीन घोटाला करने वाले सरकार पर क्या सवाल उठाएंगे? ऐसे भ्रष्टाचारियों से सरकार और जनता सचेत रहती है.

लालू यादव के पूरे परिवार के साथ गयाजी जाने और पिंडदान करने पर नितिन नवीन ने कहा कि सनातन को जब इनके पार्टी के नेता गाली दे रहे थे, तब लालू यादव चुप थे, सोए हुए थे. उस समय लालू यादव को क्यों नहीं चिंता हुई, जब सनातन को गाली पड़ी और उनके पूर्वज भी दुखी हुए होंगे.‎

इनपुट: आईएएनएस

