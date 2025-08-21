तेजस्वी यादव राजनीति में दुकानदारी चलाने के लिए हवा में बातें करते हैं : दिलीप जायसवाल

Bihar Politics: बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के गया आ रहे हैं. इसे लेकर मगध में उत्साह है. पीएम मोदी के आगमन को लेकर अरवल, जहानाबाद, नवादा और नालंदा, चारों तरफ तैयारी चल रही है. उनके संबोधन को सुनने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं.

राजद नेता तेजस्वी यादव के गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक का विरोध करने पर भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक शिगूफा चलता रहता है. लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए हवा और सपनों में बात करते रहते हैं. हवा और सपनों की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मगध की धरती गया आ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने का अनुमान है. गया के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे. उन्हें सुनने के लिए मगध क्षेत्र से काफी संख्या में लोग आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी यहां से बिहार को कई सौगात देंगे, जो 'विकसित बिहार' के सपने को पूरा करेगा.

दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि भारत सरकार ने बिहार के विकास के लिए पिटारा खोल दिया है. बुधवार को ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पर्व पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. यह इतिहास में पहली बार होगा. इसके अलावा भी बिहार से कई ट्रेन चलाने की घोषणा की है.

उन्होंने कहा, सड़क हो या रेल का मामला हो या थर्मल पावर के विकास की बात हो, चारों तरफ केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए पिटारा खोल चुकी है. बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार 'विकसित बिहार' की ओर बढ़ रहा है.

इनपुट:आईएएनएस

