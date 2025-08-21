तेजस्वी यादव राजनीति में दुकानदारी चलाने के लिए हवा में बातें करते हैं : दिलीप जायसवाल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2890835
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

तेजस्वी यादव राजनीति में दुकानदारी चलाने के लिए हवा में बातें करते हैं : दिलीप जायसवाल

Bihar Politics: बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के गया आ रहे हैं. इसे लेकर मगध में उत्साह है. राजद नेता तेजस्वी यादव के गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक का विरोध करने पर भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए हवा और सपनों में बात करते रहते हैं.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 03:49 PM IST

Trending Photos

दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा अध्यक्ष बिहार
दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा अध्यक्ष बिहार

Bihar Politics: बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के गया आ रहे हैं. इसे लेकर मगध में उत्साह है. पीएम मोदी के आगमन को लेकर अरवल, जहानाबाद, नवादा और नालंदा, चारों तरफ तैयारी चल रही है. उनके संबोधन को सुनने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं.

राजद नेता तेजस्वी यादव के गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक का विरोध करने पर भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक शिगूफा चलता रहता है. लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए हवा और सपनों में बात करते रहते हैं. हवा और सपनों की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मगध की धरती गया आ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने का अनुमान है. गया के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे. उन्हें सुनने के लिए मगध क्षेत्र से काफी संख्या में लोग आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी यहां से बिहार को कई सौगात देंगे, जो 'विकसित बिहार' के सपने को पूरा करेगा.

ये भी पढ़ें: वोटर अधिकार यात्रा भ्रम फैलाने का जरिया है, सम्राट चौधरी का तेजस्वी और राहुल पर तंज

दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि भारत सरकार ने बिहार के विकास के लिए पिटारा खोल दिया है. बुधवार को ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पर्व पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. यह इतिहास में पहली बार होगा. इसके अलावा भी बिहार से कई ट्रेन चलाने की घोषणा की है.

उन्होंने कहा, सड़क हो या रेल का मामला हो या थर्मल पावर के विकास की बात हो, चारों तरफ केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए पिटारा खोल चुकी है. बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार 'विकसित बिहार' की ओर बढ़ रहा है.
इनपुट:आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Dillip Jaiswal

Trending news

patna news
पटना सिटी में नाबालिग छात्रा से रेप, आरोपी मो. शादिक को पुलिस ने धरा, पेंटर है आरोपी
motihari crime news
Motihari News: कुख्यात भूमाफिया राहुल मुखिया के घर NIA की रेड, जिले में मचा हड़कंप
Khesari Lal Yadav
'पूछिएगा अपने रिश्तेदार से कन्फर्म टिकट भी मिला या नहीं?', आखिर क्यों भड़क गए खेसारी
land record bihar
अब भी परदादा की जमीन जोत रहे हैं तो 1 महीने के अंदर कर लीजिए ये सुधार, नहीं तो...
samrat chaudhry
वोटर अधिकार यात्रा भ्रम फैलाने का जरिया है, सम्राट चौधरी का तेजस्वी और राहुल पर तंज
patna news
CM नीतीश के कार्यक्रम में हंगामा! अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जताई अपनी नाराजगी
patna news
पटना के मोशन कोचिंग संस्थान में छात्रों का हंगामा, जानें क्या है पूरा मामला?
Tejaswi yadav
Voter Adhikar Yatra: सुबह तेजस्वी तो दोपहर के बाद राहुल गांधी संभालेंगे कमान
Rahul Gandhi
Explainer: संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके राहुल गांधी कौन सा संविधान बचा रहे हैं?
siwan police
Siwan News: टैटू आर्टिस्ट पीयूष का किसने किया था मर्डर? पुलिस ने कर दिया खुलासा
;