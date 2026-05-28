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'नीतीश की तपस्या पर पानी फेरने वाले बेईमान JDU छोड़ें', पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर फिर मचा बवाल

आनंद मोहन के बयान से एक बार बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है. वहीं, JDU, RJD, BJP और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है. आनंद मोहन ने कहा कि जो कुछ भी कहते हैं, बेहद सोच-समझकर कहते हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 28, 2026, 04:56 PM IST

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पूर्व सांसद आनंद मोहन (फाइल फोटो)
पूर्व सांसद आनंद मोहन (फाइल फोटो)

पूर्व सांसद आनंद मोहन के एक हालिया बयान ने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद JDU, RJD, BJP और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. आनंद मोहन ने कहा कि वे जो कुछ भी कहते हैं, बेहद सोच-समझकर और तौलकर कहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया है, उन्हें JDU छोड़ देनी चाहिए. आनंद मोहन ने याद दिलाया कि JDU, बिहार पीपल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय से बना था और वैशाली की जीत के बाद उनके अथक परिश्रम से ही बिहार और देश में NDA की नींव पड़ी थी. उन्होंने संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में ऐसे 22 लोग हैं, जिन्हें पहले चुनाव का टिकट दिया गया और उसके बाद पार्टी का सदस्य बनाया गया.

आनंद मोहन के इस गंभीर आरोप पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बेहद तीखा पलटवार किया है. JDU प्रवक्ता निहोरा यादव ने आनंद मोहन से सवाल किया कि अगर वे बेईमानी की बात कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी लवली आनंद और उनके सुपुत्र को टिकट देने में बेईमानी हुई थी क्या? उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को शामिल कराकर तुरंत टिकट देना हर पार्टी की परंपरा रही है, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी ऐसा करते हैं. उन्होंने तर्क दिया कि यदि पार्टी में बेईमान लोग होते तो JDU को 85 सीटें नहीं मिलतीं. निहोरा यादव के अनुसार, पार्टी के सभी लोगों ने ईमानदारी से 24 घंटे मेहनत की है और आनंद मोहन अभी JDU के अंदरूनी कामकाज और नेताओं के समर्पण को पूरी तरह से नहीं जानते हैं.

इस पूरे विवाद में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आनंद मोहन के सुर में सुर मिलाते हुए JDU पर तंज कसा है. RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि JDU में इस समय भारी बेचैनी है क्योंकि अब स्पीकर का पद भी उनके हाथ में नहीं रहा. उन्होंने दावा किया कि जो 22 लोग थैली और बोरा लेकर JDU को मिट्टी में मिलाने पर तुले हैं और जिन्होंने बेटों को मंत्री बनवाकर नीतीश कुमार की तपस्या को क्षण भर में समाप्त कर दिया, आनंद मोहन उन्हीं पर प्रहार कर रहे हैं. शक्ति यादव ने यह भी कहा कि तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आती और अगले 6 महीने में JDU का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. उन्होंने दावा किया कि आनंद मोहन अकेले नहीं बोल रहे हैं, बल्कि JDU के अंदर का ही एक मजबूत धड़ा उन्हें आगे करके बुलवा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें खुद नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है.

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दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस मामले में नीतीश कुमार और गठबंधन के बचाव में उतरी है. BJP के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार की ईमानदारी और उनके 20 साल के बेहतर काम को पूरा देश जानता है, इसलिए उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने आनंद मोहन की बात को बेतुका बताते हुए कहा कि JDU में विजय चौधरी जैसे बेहद अनुभवी, विवेकशील और तेज-तर्रार नेता, विधायक और सांसद भरे पड़े हैं. पवन जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पार्टियां क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक समीकरण देखकर अपने निर्णय लेती हैं, किसी व्यक्ति से पूछकर टिकट नहीं दिया जाता. उन्होंने आनंद मोहन को चुनौती दी कि वे हवा में बात करने के बजाय साफ-साफ नाम लेकर बताएं कि उनकी नजर में कौन ठीक नहीं है.

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इस राजनीतिक घमासान में कूदते हुए कांग्रेस ने इस पूरी कलह के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश होने का अंदेशा जताया है. कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने आरोप लगाया कि आनंद मोहन जब-जब इस तरह के बयान देते हैं, तब-तब BJP द्वारा उन्हें इनाम दिया जाता है, जिससे यह साफ होता है कि उनकी राजनीति BJP के इशारे पर चल रही है. उन्होंने आनंद मोहन को नसीहत दी कि अगर वे 22 लोगों को टिकट दिए जाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी साफ-साफ बताना चाहिए कि उन लोगों ने किसको और कितनी रकम दी है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस विवाद से यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि JDU के अंदरखाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और BJP अपने ही सहयोगी दल को निगलने के लिए आतुर बैठी है.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

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