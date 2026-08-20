महाराष्ट्र में फिर शुरू हुआ मराठी भाषा को लेकर विवाद, बिहार में तेज हो गई राजनीति

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महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया गया है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि परमिट और लाइसेंस जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालक मराठी में यात्रियों से बातचीत कर सके. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में गैर-मराठी भाषी चालकों ने मराठी सीखने के लिए पंजीकरण कराया है. इस मामले को लेकर राजनीति पारा भी एक बार फिर से हाई हो गया है. साथ ही, बिहार में भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इसे लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं किसने क्या कहा-
'सरकार को करनी चाहिए सख्त कार्रवाई'
इस विवाद को लेकर RJD विधायक गौतम कृष्ण ने कहा कि भाषा को लेकर विवादित बयान देने वालों पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सुर्खियों में आने के लिए ऐसी बयान बाजी करते हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ता है. वहीं, जनता दल यूनाइटेड JD(U) विधायक पप्पू वर्मा ने इसे अन्य भाषा बोलने वालों के साथ अन्याय बताया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग मेहनत कर जीवन यापन करते हैं, ऐसे बयानों से लोगों के बीच दूरी बढ़ती है.
लाखों लोगों के रोजगार पर संकट!
कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाषा के नाम पर भेदभाव से लाखों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है. साथ ही, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन इसके लिए दंडात्मक कदमों की जगह प्रोत्साहन और सहयोग का रास्ता अपनाया जाना चाहिए. साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को भाषा सीखने वालों को प्रोत्साहन राशि जैसी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए.