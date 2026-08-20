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महाराष्ट्र में फिर शुरू हुआ मराठी भाषा को लेकर विवाद, बिहार में तेज हो गई राजनीति

महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य कर देने पर बिहार में भी बयानबाजी देखने को मिल रही है. RJD विधायक गौतम कृष्ण ने कहा कि भाषा को लेकर विवादित बयान देने वालों पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सुर्खियों में आने के लिए ऐसी बयान बाजी करते हैं.

Published: Aug 20, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:54 PM IST
महाराष्ट्र में फिर शुरू हुआ मराठी भाषा को लेकर विवाद, बिहार में तेज हो गई राजनीति
Image Credit: महाराष्ट्र में फिर शुरू हुआ मराठी भाषा को लेकर विवाद, बिहार में राजनीति (AI Generated Image)

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