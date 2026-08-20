महाराष्ट्र में फिर शुरू हुआ मराठी भाषा को लेकर विवाद, बिहार में तेज हो गई राजनीति

महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया गया है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि परमिट और लाइसेंस जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालक मराठी में यात्रियों से बातचीत कर सके. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में गैर-मराठी भाषी चालकों ने मराठी सीखने के लिए पंजीकरण कराया है. इस मामले को लेकर राजनीति पारा भी एक बार फिर से हाई हो गया है. साथ ही, बिहार में भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इसे लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं किसने क्या कहा-