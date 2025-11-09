Do You Know: बिहार में कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन?

Bihar Rashtrapati Shasan: बिहार की सत्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है. अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा तो राज्य का राजनीतिक इतिहास अस्थिरता से भरा रहा है. 1968 से लेकर 2005 तक, कई बार ऐसी परिस्थितियों ने जन्म लिया है जब राज्य की सरकार गिर गई हो. बहुमत साबित नहीं कर सकी. आखिर में नतीजा यह सामने आया कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र ने राज्य की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी. आइए आज आपको हम बताते हैं कि बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति लगाया गया है.

पहली बार 1968 में लगा राष्ट्रपति शासन

बिहार में पहली बार जून 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. यह शासन फरवरी 1969 तक चला, यानी करीब 242 दिन तक था. उस वक्त राजनीतिक अस्थिरता और सरकार के गिरने के बाद यह कदम उठाया गया था.

दूसरी बार 1969 से 1970 के बीच

राज्य में दूसरी बार जुलाई 1969 में राष्ट्रपति शासन लगा था, जो फरवरी 1970 तक चला, इस बार 225 दिनों तक केंद्र ने बिहार की कमान संभाली थी. बता दें कि साल 1972 में जनवरी से मार्च तक सिर्फ 70 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहा था. उस वक्त भी राजनीतिक में चल रही अस्थिरता के कारण यह फैसला लिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

1977 और 1980 में फिर दो बार

आपातकाल के बाद अप्रैल 1977 से जून 1977 तक बिहार में 55 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, बता दें कि इसके बाद फरवरी 1980 से जून 1980 तक फिर से 112 दिनों के लिए राज्य में केंद्र का शासन रहा था. फिर आया 1995 जब बिहार में मार्च से अप्रैल तक केवल 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. बता दें कि इसके बाद 1999 में फरवरी से मार्च तक 26 दिनों के लिए फिर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था.

2005 में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन

राज्य में मार्च से नवंबर 2005 तक यानी 262 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था, यह बिहार के इतिहास का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा था. उस समय विधानसभा चुनाव के बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!