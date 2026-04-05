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Bihar News: जनगणना, आर्थिक गणना और जातीय गणना में क्या अंतर है? यहां देखिए

Bihar News: बिहार समेत पूरे देश में 01 अप्रैल से जनगणना शुरू हो चुकी है. देश में पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी यानी लोगों को पहली बार 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) का विकल्प भी मिलेगा. इससे पहले बिहार में जातीय गणना और आर्थिक गणना हो चुकी है. आइए जानते हैं इनमें अंतर क्या होता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:15 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar News: बिहार समेत पूरे देश में 01 अप्रैल से जनगणना शुरू हो चुकी है. इसे दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना कहा जा रहा है और इस बार ये दो चरणों में होगी. देश में पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी यानी लोगों को पहली बार 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) का विकल्प भी मिलेगा. जनगणना के पहले चरण में ' मकान सूचीकरण और आवास गणना' के दौरान पूछे जाएंगे. इसके लिए 33 प्रश्नों का एक सेट जारी कर दिया गया है. जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. अगर कोई जनगणना अधिकारी जानबूझकर कोई अपमानजनक या अनुचित सवाल पूछता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है. जनगणना से पहले बिहार में जातीय गणना और आर्थिक गणना हो चुकी है. आइए जानते हैं इनमें अंतर क्या होता है.

जनगणना क्या है?

जनगणना में देश के लोगों को गिना जाएगा. इससे देश की कुल जनसंख्या का पता चलेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 8 जनवरी को बताया था कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा. जनगणना के पहले चरण में ' मकान सूचीकरण और आवास गणना' के दौरान पूछे जाएंगे. घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने (सेल्फ एन्यूमरेशन) का विकल्प भी दिया जाएगा. बता दें कि 2011 की पिछली जनगणना के अनुसार, भारत की आबादी करीब 121 करोड़ थी, जिसमें लगभग 51.5% पुरुष और 48.5% महिलाएं थीं. वहीं इस बार जनगणना में जातियों की गिनती भी की जाएगी. आजादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना हो रही है. इससे पहले अंग्रेजों के समय 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी.

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जाति गणना में क्या हुआ था?

साल 2022-23 में बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना कराई थी. इसका उद्देश्य राज्य की जनसंख्या का जातिवार डेटा इकट्ठा करना था, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही वर्गों तक पहुंचाया जा सके. 2 अक्टूबर 2023 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार की आबादी कुल 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 से अधिक पाई गई. जातीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक, 81.99 फीसदी आबादी हिंदुओं की है, जबकि 17.70 आबादी मुसलमानों की है. रिपोर्ट के अनुसार 36 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा और 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 19 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति और 1.68 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है. प्रदेश में सवर्णों की तादाद 15.52 फीसदी है. प्रदेश में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा 14 फीसदी बताई पाई गई.

आर्थिक गणना में क्या होता है?

आर्थिक गणना में खेती (Agriculture) को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों जैसे- दुकानें, कारखाने, स्कूल, अस्पताल, और रेस्तरां आदि का डेटा जुटाया जाता है. इन आंकड़ों से यह पता लगाया जाता है कि कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है. देश में पहली आर्थिक गणना 1977 में हुई थी और अब तक देश में कुल 7 आर्थिक गणनाएं हो चुकी हैं. हाल के वर्षों में बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जिसने अपनी 'जाति आधारित गणना' के साथ-साथ राज्य स्तर पर एक विस्तृत आर्थिक सर्वे भी अलग से पेश किया था. बिहार की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में करीब 94 लाख परिवार (लगभग 34%) गरीब हैं, जिनकी मासिक आय 6 हजार रुपये से कम है. इन परिवारों को स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार ने 'बिहार लघु उद्यमी योजना' के तहत गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है. 

SIR में क्या काम हो रहा है?

चुनाव आयोग की ओर से इन दिनों के कई राज्यों में SIR कराया जा रहा है. बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट (Electoral Roll) को पूरी तरह शुद्ध और अपडेट करना है. इसमें BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का वेरीफिकेशन कर रहे हैं, ताकि नए पात्र मतदाताओं (जो 18 वर्ष के हो चुके हैं) के नाम जोड़े जा सकें और मृत या बाहर चले गए लोगों के नाम हटाए जा सकें. बिहार में हुई SIR के दौरान करीब 8 फीसदी नाम काटे गए थे, वहीं यूपी में करीब 18 फीसदी नाम कटे हैं. इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस भी एसआईआर का विरोध कर रही है.

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