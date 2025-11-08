Advertisement
Do you know: ‘जंगलराज’ शब्द कैसे बना बिहार की राजनीति का प्रतीक?

Do You Know: बिहार की राजनीति में ‘जंगलराज’ शब्द सिर्फ एक आरोप नहीं है. यह एक ऐसा शब्द है जिसने पूरे राज्य के राजनीतिक इतिहास को पलट कर रख दिया था. बता दें कि इसकी शुरुआत अदालत की एक टिप्पणी से हुई थी, लेकिन वक्त के साथ यह सत्ता और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:29 PM IST

Bihar Chunav 2025: ‘जंगलराज’ शब्द पहली बार 1997 में सामने आया था. उस वक्त पटना हाईकोर्ट शहर में जलभराव और खराब नालों की सफाई को लेकर दाखिल एक याचिका की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज वी.पी. सिंह और धर्मपाल सिन्हा ने टिप्पणी की थी कि “पटना की स्थिति तो जंगलराज से भी बदतर है.”

बता दें कि कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने इस शब्द को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. यह बात तब हुई जब 1990 से लेकर 2005 तक का समय, जब लालू प्रसाद यादव और बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की सत्ता में थे. उस दौर को विरोधी दलों ने इसे “जंगलराज का समय” बताना शुरू किया.

राबड़ी देवी 1997 में तब मुख्यमंत्री बनी थीं जब चारा घोटाले में फंसे लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया था. इसके बाद यह शब्द अपराध, अराजकता और कानून-व्यवस्था की कमजोर स्थिति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा.

‘जंगलराज’ का मतलब क्या है?
‘जंगलराज’ का मतलब ऐसी व्यवस्था होता है जहां कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज न हो, और जहां ताकतवर लोग अपने हिसाब से फैसले लेंते हैं. अगर सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो यह एक ऐसे शासन को दर्शाता है जहां “जिसकी लाठी उसकी भैंस” जैसे हालात चल रहे हों.

आज भी ‘जंगलराज’ पर राजनीति
दिलचस्प बात यह है कि ‘जंगलराज’ शब्द आज भी बिहार की राजनीति में जिंदा है. हर चुनाव के वक्त विरोधी पार्टियां इसे फिर से उठाती हैं. विपक्ष इसे पिछली सरकारों की नाकामी बताता है, वहीं लालू यादव और उनके समर्थक कहते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक बदनाम करने के लिए किया गया.

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान हो चुके हैं. पहले चरण की वोटिंग 121 विधानसभा पर हो चुकी हैं. वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होने वाली है. बता दे कि चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

