कब बनी RJD, कैसे उभरे लालू यादव? जानिए बिहार की राजनीति के अनसुने किस्से

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को हो चुके हैं, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगा. वहीं चुनाव के रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. हालांकि चुनावों के बीच लोगों की राजनीति में खास दिसचस्पी नजर आती है, इसलिए आज हम आपको बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कुछ खास सवाल और जवाबों के बारे में बताएंगे. आइए उन सवालों और उनके जवाबों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

Q. पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री कब बने और उस पार्टी का गठन कब हुआ था?

Ans. जनता दल की टिकट पर लालू प्रसाद यादव 1990 में पहली बार सीएम बने. बता दें, जनता दल 11 अक्टूबर 1988 को जनता पार्टी, लोकदल और जनमोर्चा के विलय से बना था.

Q. 'राष्ट्रीय जनता दल' (RJD) का गठन किसने और कब किया?

Ans. लालू प्रसाद यादव ने 1997 में जनता दल से अलग होकर 'राष्ट्रीय जनता दल' का गठन किया था.

Q. लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) का गठन कब हुआ और किसने किया था?

Ans. लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) का गठन रामविलास पासवान ने साल 2000 में किया था.

Q. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 'महागठबंधन' में कौन से प्रमुख दल शामिल थे?

Ans. 2015 के बिहार विधानसभा में जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा थे.

Q. 'जंगल राज' शब्द बिहार के किस राजनीतिक कालखंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है?

Ans. यह शब्द अक्सर 1990 से 2005 के बीच (लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल) की कानून-व्यवस्था की स्थिति की आलोचना करने के लिए उपयोग किया जाता है.

