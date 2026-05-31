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Do You Know: MLA और MLC में क्या अंतर है और दोनों में कौन ज्यादा पॉवरफुल होता है? यहां जानें

Bihar MLC Chunav 2026: बिहार में MLC चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है. बिहार विधानसभा चुनाव में संख्याबल के लिहाज से 9 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है, जबकि 10वीं सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है. हालांकि, विपक्षी खेमे की अंतर्कलह से इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 12:10 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar MLC Chunav 2026: बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनावी बिगुल बज चुका है. आगामी 18 जून को मतदान होना है और उसी दिन शाम को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. इनमें एक सीट पर उपचुनाव भी शामिल है. इस चुनाव में जनता की जगह उनके चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायक वोट करेंगे. ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल पैदा हो सकता है कि क्या विधायकों के पास विधान पार्षदों से ज्यादा ताकत होती है? एक विधायक और एमएलसी में आखिर बड़ा कौन होता है? 

विधानसभा और विधान परिषद में अंतर

यह ठीक उसी तरह की व्यवस्था है, जैसी लोकसभा और राज्यसभा की होती है. देश के 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी है. इनमें यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं. इन राज्यों में विधायकों के बैठने के लिए विधानसभा है, जबकि MLC के बैठने की व्यवस्था विधान परिषद में होती है. राज्यसभा की तरह ही राज्य की विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और यह एक स्थायी सदन होता है. विधानसभा का कार्यकाल जहां 5 साल का होता है, वहीं विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है और इसे बीच में भंग भी नहीं किया जा सकता है.

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MLA और MLC में क्या अंतर है?

विधायक (MLA) और विधान पार्षद (MLC) दोनों ही राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं. एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि MLC बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु अनिवार्य है. विधायक को राज्य की जनता सीधे तौर पर चुनती है, जबकि एमएलसी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब इसमें जनता के प्रतिनिधि वोट डालते हैं. 

बिहार में कितने MLC हो सकते हैं?

किसी भी राज्य के विधान परिषद की सीटें, उस राज्य की विधान सभा की कुल सीटों के एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकती. बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं तो यहां विधान परिषद की अधिकतम 75 सीटें ही हो सकती हैं. इनका चुनाव भी 5 तरह से होता है.

1.    राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित: 27 सदस्य
2.    स्थानीय प्राधिकार (निकायों) द्वारा निर्वाचित: 24 सदस्य
3.    स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित: 6 सदस्य
4.    शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित: 6 सदस्य
5.    बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत: 12 सदस्य

MLA और MLC में कौन ज्यादा पॉवरफुल?

MLA और MLC में कोई बड़ा-छोटा नहीं, बल्कि दोनों का ही दर्जा बराबर होता है. दोनों का चुनाव अलग-अलग जरूर होता है, लेकिन दोनों ही कानून व नियमों के तहत काम करते हैं. दोनों में बस एक ही अंतर है कि MLA का कार्यकाल 5 साल में समाप्त हो जाता है, जबकि MLC का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है.

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