क्या राज्य पुलिस को है ED पर कार्रवाई का हक? पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक छिड़ा 'कानूनी युद्ध'

8 जनवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और 15 जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची में जो कुछ भी हुआ, वो अप्रत्याशित था. पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की रेड के दौरान वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई थीं. उनके साथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे. आरोप है कि ममता बनर्जी ने रेड के दौरान कुछ फाइलें ले ली थीं. इसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पहले पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले में सुनवाई भी हुई और ममता बनर्जी को वहां से झटका लगा था. प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ दूसरा मामला रांची में हुआ, जहां पेयजल कर्मचारी की शिकायत को आधार बनाते हुए स्थानीय पुलिस की टीम ने गुरुवार सुबह 6 बजे ईडी दफ्तर पर दबिश दे दी. पुलिस की दबिश के बाद वहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को उतार दिया गया. दिन भर गहमागहमी का माहौल रहा और शाम को खबर आई कि प्रवर्तन निदेशालय ने रांची पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर शुक्रवार सुबह सुनवाई होगी. सवाल यह है कि क्या राज्यों की पुलिस को प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है या केवल राजनीति करने के लिए ऐसा किया जा रहा है?

क्या था मामला

रांची में चुटिया निवासी पेयजल विभाग के एक कर्मचारी संतोष कुमार ने एयरपोर्ट पुलिस से शिकायत की थी कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने पूछताछ के नाम पर उसके साथ मारपीट की थी, जिससे वह लहूलुहान हो गया था. संतोष कुमार का आरोप है कि 12 जनवरी, 2026 को ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए उसे अपने दफ्तर बुलाया था. इस दौरान 2 अधिकारियों ने जुर्म कबूल करने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर बेरहमी से मारपीट की. इसके बाद वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए तो ईडी के अधिकारी उन्हें लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी में भी गए थे. वहां से वापस उन्हें ईडी दफ्तर लाकर कपड़े बदलवाए गए थे. संतोष की शिकायत पर एयरपोर्ट पुलिस ने कांड संख्या 05/2026 धारा 115(2)/117(2)/127(2)/109(2)/351(2)/352/238/3(5) बीएनएस के तहत दर्ज की थी. रांची पुलिस का कहना है कि वह इसी मामले की जांच के लिए ईडी दफ्तर पहुंची थी.

Add Zee News as a Preferred Source

READ ALSO: रांची ईडी दफ्तर में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची केंद्रीय एजेंसी

क्या राज्य की पुलिस ईडी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है?

अब बात करते हैं कि क्या प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ किसी राज्य की पुलिस कार्रवाई कर सकती है. हम इस मामले में कानूनी आधार और सीमाओं पर बात करेंगे. वैसे तो किसी भी राज्य की पुलिस प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए कानून में कड़े प्रावधान और इम्युनिटी भी उपलब्ध कराए गए हैं.

बेस ऑफ एक्शन: भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस कहता है कि अगर कोई ईडी अधिकारिी ड्यूटी के समय या बिना ड्यूटी के कोई अपराध को अंजाम देता है. जैसे मारपीट, भ्रष्टाचार, रंगदारी या फिर छेड़छाड़, तो राज्यों की पुलिस को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का पूरा अधिकार है.

इस तरह देखें तो रांची पुलिस ने जो किया, वो सही प्रतीत होता है. रांची पुलिस के सामने संतोष कुमार की शिकायत आई थी और पुलिस ने अपनी सामान्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रवर्तन निदेशालय में दबिश दी थी.

अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं है और अपने रोल और ज़िम्मेदारी निभाते समय कोई अपराध करता है, तो पुलिस सेक्शन 173 BNSS के तहत FIR दर्ज कर सकती है.

इम्युनिटी: चुनाव आयोग को लेकर पिछले कुछ दिनों से इम्युनिटी का जिक्र होता आ रहा है. हालांकि प्रवर्तन निदेशालय को भी कुछ इम्युनिटी हासिल है. सीआरपीसी की धारा 197 के अनुसार, ईडी अधिकारी एक लोक सेवक होता है और इस लिहाज से कानूनन उसे एक खास कवच हासिल है.

सीआरपीसी की धारा 197 (अब बीएनएस की धारा 218) कहता है, अगर किसी सरकारी अधिकारी पर आधिकारिक ड्यूटी निभाने के दौरान किए गए किसी काम के लिए मुकदमा चलाना है तो इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति हासिल करना जरूरी है. बिना केंद्र के पूर्व अनुमति के कोर्ट ऐसी किसी भी एफआईआर का संज्ञान नहीं ले सकता.

मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 67: यह धारा कहती है कि केंद्र सरकार या प्रवर्तन निदेशालय के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, यदि वह कार्य गुड फेथ में किया गया हो.

गिरफ्तारी के लिए पुलिस को केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है. अगर 120 दिनों में केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, तो पुलिस के पास गिरफ्तार करने और कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है.

गिरफ्तारी की संभावना: गंभीर अपराधों में पुलिस ​गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल है. आम तौर पर ऐसी किसी भी एफआईआर को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है.

ताजा घटना में आप देखिए कि पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है. कोर्ट का कहना है कि ऐसी कार्रवाईयां जांच को प्रभावित करती हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश कुमार ऐसे मामलों के बारे में कहते हैं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं है, तो पुलिस BNSS की धारा 173 के तहत FIR दर्ज कर सकती है। अगर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के किसी अधिकारी के खिलाफ भी किसी गंभीर अपराध का आरोप लगता है, तो पुलिस उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर सकती है। अगर कोई सरकारी अधिकारी कानून तोड़ता है या कोई गंभीर अपराध करता है, तो पुलिस BNSS की धारा 173 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है.

वे बताते हैं कि 218, BNSS कहता है कि अगर ED या कोई भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर कर सकती है. हालांकि FIR दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार से इजाजत लेना जरूरी है, और अगर सरकार 120 दिनों के अंदर इस पर ध्यान नहीं देती है, तो पुलिस FIR दर्ज करके जांच शुरू कर सकती है। उनका यह भी कहना है कि ईडी या कोई भी केंद्रीय अधिकारी अगर ड्यूटी पर रहकर कोई कानून तोड़ता है तो यह माना जाता है कि वह अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहा है.