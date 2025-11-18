अटकलों पर मत जाइए, नीतीश कुमार के संभावित मंत्रियों की लिस्ट यहां देखिए

Nitish Kumar Probable Ministers: बिहार विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. पटना से लेकर दिल्ली तक मंत्रियों के नाम पर चर्चा हो रही है. अलग-अलग बैठकें हो रही हैं. नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिपरिषद में से कई चेहरे रिपीट हो सकते हैं तो कुछ मंत्रालय के चेहरे बदल सकते हैं. कुछ नए नाम भी मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा सकते हैं. मंत्रिपरिषद के गठन में जाति, धर्म और क्षेत्र के अलावा वरिष्ठता का भी ख्याल रखा जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, नीतीश कुमार के चहेतों को भी जगह मिल सकती है.

उत्तर प्रदेश में 2027 के शुरुआती महीनों में चुनाव है तो मंत्रिपरिषद के गठन में इस बात का भी ख्याल रखा जा सकता है. माना जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण को बनाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो सीवान से चुनाव जीते मंगल पांडे की लॉटरी लग सकती है. प्रेम कुमार और विजय कुमार सिन्हा में से किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो दूसरे को मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है. चुनाव में राजपूत विधायकों की तादाद ठीक ठाक है तो उनका प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में हो सकता है.

यहां जानिए, किन विधायकों की लग सकती है लॉटरी

सम्राट चौधरी

मंगल पांडे

रामकृपाल यादव

नितिन नबीन

रेणु देवी

विनोद मंडल

इंजीनियर शैलेंद्र

डॉ. प्रेम कुमार/विजय सिन्हा (इनमें से किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है.)

नीरज बबलू

श्रवण कुमार

मदन सहनी

लेशी सिंह

विजय चौधरी

आनंद मिश्रा/मिथिलेश तिवारी (इनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है.)

नीतीश मिश्रा

राजू तिवारी

संतोष सहनी

माधव आनंद/स्नेहलता (इनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है.)

इस सूची के अलावा और भी विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है.